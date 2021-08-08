味全龍隊徐若熙8日先發迎戰富邦悍將，用85球投5局，飆出12次三振、失1分，加上董秉軒敲出首轟助拳，龍隊以5比1勝出，也讓徐若熙出賽12場終於拿下生涯首勝，他說：「首勝球要送給爸爸，當作父親節禮物。」

徐若熙開賽就展現好狀況，火球連發也讓富邦打者頻頻吞K，從開賽第1位打者起，連8人都吞下三振，改寫中職開賽最多連續三振紀錄，好表現也讓總教練葉君璋賽後直誇讚。

「老實講，他今天表現真的很棒，勝投也是應該的。」談到徐若熙開賽連續飆出三振，葉總也有注意到，那時候他跟其他人說：「哎呦！會破喔！」

葉君璋繼續說：「那8個人真的投得很完美，不管是直球、變化球品質都很到位，不過更好的是，他雖在3、4局碰上危機，但第5局能馬上修正過來，這對他是滿重要的，也是現在需要學習的事。」

打破中職開賽最多連續三振紀錄，徐若熙賽後表示，是下場後才知道這件事，「比賽中不會特別去想破紀錄的事，也不會刻意去追求三振，拿到球就是專注在捕手手套而已。」而今天徐若熙最快球速來到155公里，他認為，可能跟自己休息了1周多的時間有關，身體狀況比較好。

能夠頻頻讓富邦打者吞K，徐若熙透露關鍵原因，就在於自己新練了一顆切球，「這顆cutter跟直球很像，讓打者比較不容易判斷。之前就一直有在學，想說季末就拿出來用看看，之前在澄清湖時有用過，今天是第2次使用。」

出賽12場，徐若熙終於拿下中職生涯首勝，但他不覺得等太久，「勝投是可遇不可求，慢慢等自然會勝投，自己也不強求一定要拿勝投，今天也是感謝打者幫忙，謝謝隊友幫忙打分數。」而他的首勝正好是在父親節拿下，成為最好的父親節禮物。