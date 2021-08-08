前民進黨高雄巿黨部主委黃彥毓參選前鎮、小港區議員，8日化身1日巡檢員，親自到韓粉口中的「示範路面」巡檢有多少坑洞，事後PO文表示，即使是李四川也沒有比較厲害。對於藍營連日來批評高雄「天坑再現」，他認為，就是國民黨主席選舉的政治操作。

黃彥毓臉書發文指出，國民黨主席選舉進入白熱化，卻用2018年的老手法，利用高雄人的痛苦、城市產業發展的無奈、大量貨櫃重車所製造的道路養護困難，以天坑政治操作、抹黑製造仇恨。

他指出，高雄港負擔全國近5成進出口貨物吞吐量，光是2018年就有1億1880萬公噸，而據統計，目前每天至少有1.5萬車次貨櫃重車進出高雄港區載運貨物。可想像，這是根本上高雄道路養護困難所承擔的問題。

對於藍營民代提出，韓國瑜執政期間所鋪設的小港林園臨海路，輾壓1年多，在這次下雨沒破損。黃彥毓8日特別以1日巡檢員親自巡查，但即使是韓粉口中李四川鋪的示範路面，中山／沿海路段，他就發現了幾處破洞。

不要再繼續騙！黃彥毓痛批，李四川沒有比較厲害，別人也並不差，自己不會去汙衊坑洞是韓市府鋪路貪汙舞弊，同一批工務局團隊的SOP不會有什麼不同，但國民黨不應該為了選舉一直造神。