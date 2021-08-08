味全龍隊新兵董秉軒8日敲出生涯首轟，幫助球隊奠定勝基，出賽2場首安、首轟都出爐，也讓他直呼不可思議，而在父親節這天在爸媽面前開轟更是美夢成真，「之前在二軍時，睡覺前有幻想過這個場景，真的很開心。」

董秉軒之前突然被通知上一軍，6日替補上陣敲出生涯首安且就是支長打，賽前他才表示，最自己的長打能力很有信心，第2場出賽且是生涯首度先發就成功開轟，單場3支2、貢獻2打點。

「真的沒想過會這麼快。」談到首轟在第2場出賽就出現董秉軒笑著說，「今天每個打席上去時，就只是很專注在教練團給的策略，做好自己的揮棒型態，設定好攻擊策略、全力揮擊。」

出賽2場，5打數敲出3支安打、其中有2支是長打，董秉軒認為，教練團給了一軍機會自己就要好好表現，把自己在二軍水準拿出來，特別今天又是在父親節、爸媽親眼見證下開轟。

「其實賽前他們本來沒有要來，但我不知道能在一軍待多久，希望自己不要那麼快下去（二軍）。」董秉軒說，「在家人面前開轟真的很開心，像在做夢一樣，這個場景之前在二軍時，睡前都會去幻想。首轟球要送給爸爸當父親節禮物。」

雖然對自己的長打能力有信心，但董秉軒自知還是要持續精進，「我覺得這就是我來這裡需要展現的價值，希望以後能成為一棒擊沉的球員，但還是要一步一步來。」

味全龍董秉軒敲出生涯首轟。（味全龍提供）