馬來西亞歌手林健輝曾於第二屆《超級星光大道》一戰成名，被歌迷封為馬來魔，近年都在家鄉大馬發展的他，一年半來飽受疫情所苦，日前痛心發文，表示生活品質已退回10多年前，「不願意、不甘心、不爽、不愉快」的心情反反覆覆卻無可奈何，提醒自己「吃草吃玻璃也要熬過去」。

馬來西亞的疫情相當嚴峻，各行業為了配合當地政府下達的行動管制令，不僅經濟陷入困頓，許多家庭更面臨斷糧危機，情況危急。林健輝日前有感而發，想起自己10年前闖演藝圈時日子過得非常煎熬，「最深刻的影像就是當ATM展現出幾塊錢的數字...崩潰」，之後幾年起起落落，好不容易如今生活還算過得不錯，沒想到卻又出現疫情，他一直苦撐到現在，卻一直盼不到疫情過去。

過去一年多，林健輝不想將負面情緒釋放出來，但時至今日忍無可忍，「很多人都面對一樣的困難、一樣的心情，最討厭的就是看不到前方的路多難走，看得到至少可以計畫怎麼面對、怎麼解決」，看不到未來的感覺讓他心情灰暗：「叫我林健灰，因為輝煌的意義好像離我越來越遠了。」但仍鼓勵自己要堅強，無論日子再難過，都要咬緊牙走下去。