理髮師專注地為子翼剃頭，大家也樂在其中。（傳家古禮提供）

劉伊心的兒子換上古裝，模樣可愛又喜氣。（傳家古禮提供）

劉伊心5月底誕下第2胎「子翼」，適逢父親節，劉伊心笑說：「我今年送出最大的父親節禮物就是讓老公再當一次爸爸。」表示與老公林志隆兩人年紀有差距，但不管是婚姻還是育兒生活，至今依舊默契十足，配合滿分。最近全家一起見證子翼的「成長禮」，遵循古法替新生兒剃胎毛，並將剃下來的胎毛做成胎毛章和臍帶章。

劉伊心透露懷孕時就想好要幫人稱虎哥的老公林志隆「如虎添翼」，所以替小兒子取名「子翼」。因為已經有大女兒「牙子」的經驗，這次劉伊心兩夫妻面對古禮的流程便已駕輕就熟，即使迎接二寶，兩人依舊注重成長過程中的儀式感，女兒當年出生的成年禮留下具紀念意義的胎毛章和臍帶章，這次兒子當然也不例外。

第2次參加剃頭儀式，劉伊心面對繁複的古禮步驟已放鬆多，全家人都換上紅色喜氣的古裝禮服。不過，儀式開始前發生小插曲，劉伊心抱著兒子，女兒卻開始撒嬌堅持要媽媽抱，她拗不過女兒，只好改抱牙子，由老公抱著兒子完成儀式，而兒子在整個剃頭過程中，十分沉穩泰然，非常乖巧，讓儀式圓滿地完成。

印章的部分，劉伊心最後也選擇了一對「鐵虎石」，頗有「老虎牙子」之意，這對印章也有掌握權力、招財之意，希望子翼的到來，可以更助爸爸事業上的一臂之力。而最讓兩夫妻備感窩心的是，這次林志隆的大兒子林浩權也加入見證剃頭的行列，祝福弟弟順利長大，親自到場的心意不言而喻。