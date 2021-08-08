網友PO文爆料母親ETC欠費，有人親自上門送通知書，認為應是詐騙。不過彰化分署出面證實「是真的」，且母子都有欠款，將一併追繳。（截自臉書《爆廢公社》）

一名網友7日在臉書社團《爆廢公社》發文表示，母親確實ETC有欠費，但日前有兩男一女專程拿著一張「法務部行政執行署彰化分署」通知書送到他家，讓他直覺是詐騙。不過今天（8日）彰化執行署出面證實，「兩男一女」確實是彰化分署執行人員、非詐騙集團，且不僅網友母親欠款，連爆料的網友本人也欠5900元交通罰鍰未繳，將會再派同一組執行人員，前往網友家中進行執行程序。

一名詹姓網友7日在臉書社團《爆廢公社》貼出一張「行政執行案件現場執行通知書」，並發文：「雖然我媽的確ETC有欠費，不過這直覺告訴我很明顯就是詐騙吧，前幾天兩男一女專程到家裡拿這張通知書給我媽，這個不都直接強制執行和寄信通知而已嗎？」。

眾多網友也認同是詐騙，紛紛回應：「9999％是假的」、「這個格式完全沒誠意欸，連認真詐騙的專業都沒有，0分」、「假的！基本上，強制扣薪的公文，只會用「雙掛」郵寄到債務人戶籍地。法院不會派人親送！法院不會派人親送！法院不會派人親送！是吃飽太閒嗎？」、「這一團是買完資料就沒錢買裝備嗎？？我第一次看到法院公文這麼簡陋的，連個官印都沒有？？」。

不過今天（8日）彰化分署出面表示，這3名人員確實是執行署人員，康姓義務人（詹姓網友之母）因欠繳國道通行費共計8000多元，經移送機關交通部高速公路局在今年3月11日將案件移送彰化分署執行，由於遲遲未繳納欠費，彰化分署才會在8月3日親自到康姓義務人家中。

此外，彰化分署也查出，爆料的詹姓網友本人也欠5900多元的交通違規罰鍰，將會再派同一組執行人員，並會同警方到康姓義務人家中，一併進行執行程序，歡迎詹姓網友能親自在場確認。