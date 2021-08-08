曾參與硫磺島戰役的退役美國海軍陸戰隊上校戴夫·塞佛倫斯 (Dave Severance)在自家過世，享嵩壽102歲。他的部隊曾經在硫磺島高地折缽山上立起美國國旗，引起美國的愛國熱潮。關於硫磺島旗幟的真偽問題，他在生前多次說明過，立旗曾有兩次。

塞佛倫斯的榮譽，他參與過太平洋戰爭與韓戰。(圖/Mount Soledad National Veterans Memorial)

據聖地亞哥聯合論壇報(San Diego Union-Tribune)報導，塞佛倫斯週一在他位於聖地亞哥郊區拉霍亞(La Jolla)的家中去世。

在硫磺島登陸戰，塞佛倫斯擔任美國海軍第5陸戰師-第28陸戰團-第2營-E連連長，帶領弟兄搶佔折缽山高地，1945 年 2 月 23 日，28陸戰團團長錢德勒‧強生(ChandlerW. Johnson)命令他的部隊登頂，並且給了他一面國旗，要他到達以後把國旗立在海上艦隊也看的到的地方，大約 40 名成員就奉命上山立國旗。

晚年的塞佛倫斯。(圖/美聯社)

這面國旗令奮戰中的陸戰隊員士氣大增，然而來硫磺島視查的海軍部長詹姆斯·福瑞斯特( James Forrestal)看到了，想要收藏這一面旗，然而，強生團長很不高興，他認為這面旗是28團的榮譽，哪怕對方是海軍部長也不想給，所以他要塞佛倫斯再派另一組陸戰隊員去立旗，就拿第2面國旗給海軍部長，而第1面要自己收著。原本沒拍到第1次立旗的美聯社攝影師喬·羅森塔爾(Joe Rosentha)跟著上山，拍到第2面國旗的樹立過程，卻因此名聲大噪。

2次立國旗的陸戰隊員，都是塞佛倫斯的部下，他對整個事件的始末最清楚，在他的退休以後，多次撰文澄清 1945 年 2 月23那天早晨，有兩次升旗的記錄，因此立旗人員有2批，他們都是服從上級命令的好戰士。

塞佛倫斯的部隊在硫磺島戰役損失慘重，於是在戰鬥結束後，塞佛倫斯與第 5 海軍陸戰隊師一起返回塔拉瓦營地修整與重新訓練，不過日本在8月15日宣布投降。1946年，塞佛倫斯決定參加飛行員訓練並且獲得通過，在韓戰期間，他在韓國執行了近 70 次飛行任務，被授予傑出飛行十字勳章和4枚航空勳章。

在服役 32 年後，於1968年從海軍陸戰隊退役，最高軍銜是上校。他兒孫滿堂，包括兩個女兒、兩個兒子，幾個孫子和曾孫。

在2006年上映的記實電影《硫磺島的英雄們》(Flags of Our Fathers)當中，塞佛倫斯也有被提及，是由知名演員尼爾‧麥克唐納(Neal McDonough)飾演。