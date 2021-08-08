衛視中文台《一袋女王》日前復工開錄邀請Vicky、林舒語、芳瑜、貝童彤、虞珮儀及萁媽上節目，討論產後月子到底要回家坐月子還是去月子中心。Vicky說前三胎都是在家坐月子，7年前懷上第四胎她決定去月子中心，讓自己享受一下，結果一住進太舒服，吃好、住好、還可以洗頭、SPA加按摩，Vicky笑說之前在家坐月子看到小孩都會想哭，第四胎住在月子中心後意外讓她的憂鬱症好轉，反而老公屈中恆那整個月天天照顧三個大小孩，換他有點憂鬱。

Vicky說前三胎都是在家裡坐，第四胎去月子中心後一試成主顧，讓她很想再生一胎。Vicky表示第一胎的時候叫月子餐回家坐月子，當時媽媽還特地從台中到桃園陪她半個月，婆婆因為就住在附近，所以也會天天來家裡幫忙帶小孩。後來二、三胎Vicky也都在家坐，當時婆婆年紀已經有點大，她就請婆婆不用天天來，因為已經有第一胎的經驗，她就自己幫小孩洗澡，自己微波加熱月子餐，通通自己來。

後來不小心又懷了第四胎，當時已經38、39歲的Vicky考量自己的年紀，加上又有三個小孩，讓她決定要去月子中心享受一下，而一入住後因為睡得好、吃得好，小孩還有人照顧，最重要的是其他三個小孩不在身邊，讓她覺得耳根子清淨很多，所以原本只要住20天的她，入住後立刻再加碼10天，直接住好住滿一個月，Vicky最感謝月子中心的是，因為月子中心有幫忙訓練，小孩回到家後第一天就睡過夜，讓大家直呼真的好棒。

虞珮儀表示喜歡回家坐月子的原因是不想給陌生人看奶量，因為媽媽的面子很重要。虞珮儀第一胎就是在月子中心坐月子，當時因為是第一胎，雖然護理師都有教怎麼擠奶，但第一胎的第一、二天，連一滴奶都很珍貴，辛苦擠了四個小時後，量還是少到不行，後來藉由電動吸乳器的幫助下，量雖然不多，但想說應該夠小孩喝了，她就開心準備要拿到護理站交給護理師，正要按電鈴交奶的時候，隔壁房的媽媽也出來了，手上拿著一大瓶滿滿的母乳，讓虞珮儀看到後，立刻把自己的藏在身後，走去育嬰室假裝看小孩，後來為了面子問題，虞珮儀每次要交奶的時候就會先打開門縫看看，確定外面沒有人再走出房門。該集將於明天（9日）晚11點播出。