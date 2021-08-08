網紅鳳梨(吳泓逸)在社群平台與粉絲朋友互動，以直率、不做作的性格，深受許多網友們的喜愛。鳳梨過去曾公開過與女友歐菈的照片，只見他每次都將女生的容貌用貓咪圖案遮住，似乎想保護這段戀情。而鳳梨昨(7日)卻大方曬出女友面容，貼文超過 8.9萬名網友按讚。

鳳梨在臉書上分享最近的心情:「今天例行公事來祈求事業順利，全程都有配合防疫規定。」鳳梨曬出與女友同框放閃的照片，讓許多網友發現兩人穿著相同款式的球鞋，兩人看起來相當速配，歐菈修長的美腿，令許多網友都相當現羨慕她的好身材。

鳳梨最近在臉書上分享自己的感情觀: 「男人要會賺錢，妳就別奢望他還有更多心思顧慮妳的小情緒，那如果妳老公又溫柔又會賺錢、那麼我恭喜妳，請妳珍惜所擁有一切。」鳳梨認為將感情放上檯面上，讓一堆與你們無關緊要的人審視，覺得是一件沒有意義的事情。

許多網友在貼文底下回應: 「 請問你們的鞋子是什麼牌子?好好看! 」、「我看鼠薯的人氣.真的要下降了！」、「我們剛也有去這裡，只可惜沒有巧遇」、穿情侶鞋喔！」、「祝鼠叔感情順利」、「看到了這個樣子，不想追縱了! 」