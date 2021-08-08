2024總統大選剩下3年多時間，2022年地方首長選舉成前哨站，各黨積極備戰。其中以桃園市長選戰最為關鍵。吳子嘉分析表示，如果國民黨贏了桃園市長選舉，前新北市長朱立倫有很大的機率會參加2024總統選舉；而民進黨若桃園市長選舉敗選，就會造成桃園市長鄭文燦喪失總統候選人資格；至於民眾黨，他則建議，身為黨主席的台北市長柯文哲參選桃園市長，若選贏，民眾黨就有長期發展的可能性。

吳子嘉8日在《董事長開講》網路直播節目中表示，2022年桃園市長選舉，如果民進黨敗選，就會造成桃園市長鄭文燦喪失總統候選人資格，總統蔡英文就要辭掉黨主席。民進黨就剩下一個總統候選人賴清德，這是民進黨的變化。

吳子嘉接著表示，如果國民黨贏了桃園市長選舉，就會確定朱立倫的地位，2024總統大選不包括朱立倫在內的說法，就會不攻自破。朱立倫一定有很大的機率參加2024的總統大選，比新北市長侯友宜參戰2024的可能性會逐漸加大，這就是國民黨可能的一個變化。

吳子嘉指出，如果2024藍綠候選人都不是很理想的情況下，他建議，柯文哲參選桃園市長，因為柯P有一個很大的問題，卸任後離開台北市，就會變成沒有根的菅芒花，到處飄來飄去。由於民眾黨是一人黨，當沒有了台北市長這個位置，又沒有其他位置的情況下，很難維持強勢的發言和在野的高地。所以柯文哲應該參加桃園市長選戰，若選贏了，他就能掌握桃園的資源，可以讓民眾黨有一個長期發展的可能性。