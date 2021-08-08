印度今年3月迎來第二波疫情，高峰時期每日新增確診高達逾40萬人，並對該國經濟產生一定影響，國際貨幣基金（IMF）因此大幅下修印度GDP年增率3個百分點，但印度對這結果並不滿意，直指IMF對該國的成長預測「嚴重偏離目標」，不僅帶著偏見，且明顯不合時宜。

IMF將印度GDP年增率自原先預測的12.5%，大降3個百分點至9.5%，原因是印度第二波疫情爆發，拖累經濟復甦及動搖市場信心。

然印度首席經濟顧問Krishnamurthy Subramanian對此十分不滿，接受《CNBC》採訪時痛批IMF的評估，帶著顯著性的偏見，「儘管我們預期沒有他們高，但也不認為需要進行修正」；此外，談及降幅高達3個百分比時，他表示IMF此舉明顯不合時宜。

儘管第二波疫情確診數，遠高於去年首波疫情，高峰時期單日確診一度高達逾40萬人，但Subramanian表示，第二波疫情對經濟的影響，不太可能會像首波一樣劇烈，並列舉3項評估佐證。

首先，他認為第二波疫情相較首波的持續時間要來的短，從3月底開始攀高，到5月單日確診數創下疫情以來新高，隨後疫情開始出現緩和，而首波疫情從去年6月中就開始升溫，並一直持續到9月達到高峰。

其次，第二波疫情的封鎖措施，大多都以單一地區執行，與首波大規模封鎖不同，再者，Subramanian指出，今年疫情的封鎖並不是同時進行，此外，封鎖程度也各不相同，這些都會降低疫情對經濟的影響。

一些經濟學家指出，隨著印度第二波病情在5月攀升高峰後回落，許多限制措施逐漸解封，經濟活動已經出現改善的跡象。