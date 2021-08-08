藝人吳鈴山和老婆黃崇蘭去年報名接受高端第二期人體試驗，3月試打第一劑，隔28天後再打第二劑，7月終於完成試驗解盲，引來許多網友好奇感受，他們便吐露真心話，建議大家可以先打有經過認證的疫苗。

吳鈴山日前在臉書發文，透露會和老婆、親友一起參加高端疫苗的試驗，「是為了幫助我們的國家能夠有自己的疫苗」，但是目前為止，高端疫苗還沒有足夠的保護力認證，「我會建議朋友如果可以選擇，先施打國際上有實戰的疫苗用來確實保護自己。」

吳鈴山建議大家可以先打有經過認證的疫苗。（圖／翻攝自臉書）

吳鈴山表示，他們參加實驗是希望疫苗有一天能夠自給自足，但不一定每個人想法都一樣，為了保護自己，每個人都有更多樣的選擇，「等高端疫苗完成了所有國際性的認證，到時才會是我們的驕傲」，並強調大家應該相信科學，更應該只相信科學，希望大家一起加油。

吳鈴山之前打完2劑高端，曾表示有稍微拉肚子，但不確定是不是疫苗副作用，可是也不到很不舒服程度，是身體可以忍受的範圍，並提到因為評估安全性無虞，認為可以替國家盡一份心力，才號召親友一起打，而其實當時台灣還未打國際疫苗時，吳鈴山就帶老婆去施打國產疫苗接受試驗，也是演藝圈內第一對打疫苗的夫妻檔。