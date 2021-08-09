中國黑龍江省哈爾濱市一座辦公樓頂樓下午發生坍塌，共有11人被困，已知2死7傷，還有2人待救援。

綜合央視新聞App及中新網，下午3時10分左右，哈爾濱市嘉天投資有限公司七樓（頂層）發生坍塌，導致11人被困。截至晚間7時，已搜救出9人，其中7人送往醫院救治，輕微傷，2人已無生命體徵，另2人正在救援中。

大樓坍塌原因仍待調查。（編輯：張淑伶）1100808