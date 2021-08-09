哈爾濱辦公大樓「天花板坍塌」！11員工遭活埋 2人明顯死亡 03:242021/08/09 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 哈爾濱辦公樓頂坍塌 已2死7傷。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國黑龍江省哈爾濱市一座辦公樓頂樓下午發生坍塌，共有11人被困，已知2死7傷，還有2人待救援。 綜合央視新聞App及中新網，下午3時10分左右，哈爾濱市嘉天投資有限公司七樓（頂層）發生坍塌，導致11人被困。截至晚間7時，已搜救出9人，其中7人送往醫院救治，輕微傷，2人已無生命體徵，另2人正在救援中。 大樓坍塌原因仍待調查。（編輯：張淑伶）1100808 也許您會感興趣 其他人正在看 兩岸熱門新聞 陸首條跨海高鐵大橋主橋合龍 時速350公里飛越泉州灣 - 兩岸 哈爾濱辦公大樓「天花板坍塌」！11員工遭活埋 2人明顯死亡 - 兩岸 - 中央社 CNN：美收緊陸生簽證 反幫助中國實現人才歸國目標 - 兩岸 東奧》全紅嬋爸爸拒絕慰問金：不能消費女兒的榮譽 - 兩岸 - 旺報 陸國產電動車全面反超 德系車在中國遭擠出10名之外 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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