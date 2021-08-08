北市知名婦幼診所烏姓女醫師遭家屬指控，剖腹接生有醫療疏失，造成新生男嬰出現暫時性呼吸急促、骨折、及頭血腫等傷勢，因此提告求償230萬餘元；不過台北地院審理認為，產婦體重達百公斤，且新生男嬰體重達4162公克，符合醫學上巨嬰定義，產婦脂肪很厚加上巨嬰，才導致胎兒生產過程產生傷勢，查無任何醫療疏失，判決烏女免賠。全案仍可上訴。

根據判決書，家屬控告，2019年年7月某日上午，烏姓女醫替沈姓產婦進行剖腹產，生下體重4162公克的男嬰；隔天家屬被小兒科醫師告知男嬰有手臂與頭部有腫脹現象，經台北馬偕醫院診斷，發現胎兒有「新生兒暫時性呼吸急促」、「右側手臂肱骨幹閉鎖性骨折」、「頭血腫」等損傷，家屬因此認為施行剖腹的烏姓女醫有醫療疏失，提告求償醫療費用及撫慰金共約230萬餘元。

對此，診所反駁，男嬰為剖腹產新生兒，生產過程中未經過產道擠壓，因此有肺部羊水無法充分排出導致呼吸急促之情形，這是剖腹新生兒常見的呼吸症狀；另沈姓產婦生產時體重重達100公斤，屬於「肥胖母體」，再加上胎兒體重也達4162公克，符合醫學上巨嬰定義，由於母體腹部脂肪層肥厚，剖腹時壓住男嬰，且子宮收縮時又給男嬰施加壓力，導致男嬰即使剖腹也不易取出，烏女為避免男嬰窒息，才決定使用真空吸引器輔助，將胎兒拉出子宮，因此也導致男嬰頭皮血腫。

診所指出，由於母體肥胖，且男嬰又是巨嬰，本就有骨折產傷之危險因子，加上剖腹時開口相較男嬰體型來說相對狹窄，難以避免產傷發生，加之當下子宮收縮擠壓，男嬰在取出時產生剪力，這才導致右側手臂肱骨幹閉鎖性骨折，該傷勢並非醫療疏失所致。

在法院審理前間，全案送交醫審會鑑定，得知剖腹產胎兒因肺部無法充分排出羊水而易出現呼吸急促情形，是新生兒常見的呼吸症狀，通常3至5天內可以緩解；另產婦過胖、胎兒過重，均易形成骨折產傷風險，目前醫療上仍無法完全避免；而頭皮血腫部分，更是一般產婦生產常見的情況，況且烏女是以真空吸引器助產，難避免胎兒受傷，但其預後並無差別。認定烏女在本件手術中，並無無違反醫療常規之行為。

綜合上述，因此法官難認烏女有醫療疏失，最終判決其免賠，全案仍可上訴。