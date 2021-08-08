美國川普政府時期擴大對大陸留學生簽證限制政策，在拜登總統上台之後並未改善，而反有變本加厲的傾向。美媒對此分析稱，收緊大陸留學生簽證政策加劇中美兩國緊張關係，可能影響美國學術研究的發展，甚至在實務上反而促成中國實現人才歸國的目標。

《多維新聞》引述美國《有線電視新聞網》(CNN)報導說，美國情報部門多年來一直警告稱，「中國正在利用學生間諜竊取美國機密」。澳洲戰略政策研究所（ASPI）同樣執著於這一話題，聲稱招收留學生是中國軍民融合戰略的一部分，即利用平民來增強軍事實力。

2020年5月，美國白宮發佈公告，禁止「與中國軍方有關」，持F簽（學生簽證）和J簽（訪問學者簽證）的中國留學生和學者入境美國，但並不包括本科生。此舉影響了大約3000名在美中國研究生和研究人員的簽證。在這項政策公佈4個月後，美國國務院聲稱已撤銷1000多中國學生、學者簽證。

CNN報導說，受到此一政策影響的丹尼斯．胡（Dennis Hu）表示，「我認為這是一種基於國籍的歧視政策」，他已經在波士頓讀了數年大學，但卻因突如其來的簽證限制無法返美。著有《中國千禧一代》（China's Millennials: The Want Generation）的美國記者埃里克．菲什（Eric Fish）同樣認為，川普的政策過於武斷和「一刀切」，很多受到影響的中國大學本身與軍方並無聯絡，擁有數千名大陸學生的民辦大學，其中絕大多數學生也與軍方無關。

報導表示，目前在美國有超過37萬的中國留學生。美國專家認為，川普時代的政策不僅讓美國大學失去了中國學生，還可能對美國自身研究造成不利影響。據統計，美國有16%的理工科研究生是中國人。總部位於芝加哥的智庫馬可波羅（Macro Polo）表示，約1/3的頂尖人工智慧研究人員是在中國獲得的本科學位，但其中超過一半的人在美國學習、工作和生活。

CNN認為，「最優秀的大學吸引著頂尖人才，在開放和國際化的基礎上，才是美國最大的力量來源之一」，一旦美國失去了學術優勢，那麼就會導致國際上的人才流向中國，而這正是中國多年來一直試圖實現的目標。

儘管遭到多方反對，但拜登政府至今仍未扭轉這項政策。共和黨參議員湯姆·科頓（Tom Cotton）近期提出了一項法案，要求限制所有就讀理工科的中國本科生和研究生，他聲稱這將「確保美國免受中國間諜活動的影響」。

據了解，今年7月美國副務卿雪蔓前往中國訪問時，中方遞交二份糾錯清單當中，就重點要求美國取消對大陸留生的簽證限制。