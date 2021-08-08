王彩樺的女兒（右二）來媽媽的探班，跟黃西田父女合影。（華視提供）

沈文程、王彩樺、黃鐙輝主持的華視周日招牌綜藝節目《黃金年代》邀請藝壇長青樹黃西田與黃露瑤父女檔來上節目，節目開錄前主持人王彩樺就感性說想起自己剛出道的時候都是受到黃西田照顧，「看著黃大哥現在帶著她女兒露瑤，也讓我想起當初黃大哥傳承給我的回憶，現在我有一點點能力了，也可以傳承給露瑤，甚至是之後我也可以帶著自己女兒，就像黃大哥傳承給女兒一樣，讓演藝圈這個善的連結可以繼續傳承下去。」

節目一開始黃西田跟黃露瑤就合唱一首《烘爐茶古》展現父女間絕佳默契，黃露瑤說：「平常沒跟爸爸住一起，疫情期間也比較少見面，爸爸都會很貼心地把調味好的食材寄給我，讓我直接加熱就好了，所以冰箱已經要爆炸了，都是爸爸的愛心料理。」黃鐙煇也說：「露瑤前陣子送愛心飲料食物給醫護的時候，不小心發生車禍，但那時候露瑤只擔心飲料食物有沒有事，令人想要娶她。」王彩樺聽到馬上作勢把隔板拿出來，要隔出他們兩個之間的社交距離，黃鐙煇解釋：「我意思是露瑤很有愛心。」王彩樺虧「那這樣是比較適合當外送員吧」。

後來邀請許富凱、林俊逸與黃露瑤合唱《製造浪漫》，現場洋溢著幸福浪漫的感覺，但表演完後，黃露瑤左右為難苦惱著不知道要選哪一位才好，因為許富凱是暖男，總是鼓勵她唱歌給她自信，俊逸則是教她演戲，讓她放鬆可以好好表演，後來黃西田就站出來說：「那不然跟我合唱看看感覺。」最後黃西田、許富凱和林俊逸3人合唱《愛某不驚艱苦》，唱完黃西田稱讚2位都很優質，直呼：「小孩子才做選擇，我兩個全都要！」《黃金年代》每周日晚8點在華視播出。