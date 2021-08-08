中央流行疫情指揮中心今(8)日召開記者會，公布新冠肺炎確診病例，記者會期間有媒體詢問衛福部長陳時中，牙周病是否會影響罹患新冠肺炎的死亡率時，他卻回答這不是他的專業，自己只是一位牙醫。此事也在網路上引發網友熱議，許多網友都對此感到十分傻眼。

今天下午的記者會上，有記者問陳時中，國外研究指出，牙周病患者罹患新冠肺炎，死亡率高出一般感染者8倍，部長是這方面的專業，想請教一下他的看法，但陳時中卻回答，「我不是這方面的專業，我只是一位牙醫師而已」。

陳時中指出，過往牙周病的研究會提到全身性的細菌影響，也許新冠肺炎會激發相關細菌性的心內膜炎，或是其他細菌性疾病侵襲器官等造成不利影響都有可能，因此不見得死亡率的提升都是因為新冠肺炎所致，呼籲民眾仍要從小將潔牙習慣要做好，也要定期檢查。

此事也在PTT上引發網友熱議，「那你還當衛福部部長？」、「終於說出實話了，不配當指揮官」、「原來你也有自覺」、「不愧是誠實中」、「哪方面不是專業？牙周病還是肺炎？」、「這個問題不健康」、「你回個你回去去查文獻都比較好吧」、「那防疫應該也不是你的專業吧」。

還有些網友則說，「你也知道你只是牙醫齁？」、「不懂牙周病的牙醫？」、「突然想起自己是牙醫」、「這題到底算是感染科還是牙科的領域啊」、「人家的專業，洗牙、拔牙、抽神經」、「終於發現他是牙醫了」。