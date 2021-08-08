越南今天通報新增9684例COVID-19本土病例，創新高紀錄。在變種病毒肆虐下，越南新一波疫情只花3個多月就有超過20萬人染疫，當前僅約8%的疫苗覆蓋率讓疫情前景更為不確定。

越南衛生部通報，全國今天新增9684例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，較昨天增加逾2300例，今天的新增病例數創下自去年1月疫情出現以來新高紀錄。值得注意的是，今天有2155例屬於社區病例，其餘則在封鎖區內。

越南4月下旬爆發新一波COVID-19本土疫情，染疫人數只花了3個多月就在今天突破20萬大關，在這波疫情之前染疫人數還不到4000人。這波疫情重災區主要位於南部，包括經濟樞紐胡志明市以及周邊工業大省如平陽省、隆安省、同奈省等。

胡志明市歷經一個月的封鎖後，疫情迄今未見和緩，今天仍有近4000人染疫。

為控制疫情，越南航空局（CAAV）提案，請求越南交通運輸部暫停所有遭封鎖省市間的定期航班，包括胡志明市往來首都河內市的航班。

河內市由於不斷發現新的感染群，前次封鎖措施於昨天到期後，當局決定再延長封鎖兩週直至8月22日。民眾在封鎖期間除從事購買食物、藥品等必要活動外，一律都要待在家裡。

在疫情持續延燒之際，有9800萬人口的越南疫苗覆蓋率卻只有8%。越南衛生部統計，越南迄今共計施打近900萬劑的COVID-19疫苗，其中有約800萬人施打了第一劑，並有近80萬人接種完兩劑。