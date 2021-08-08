台北市長柯文哲將任滿兩任，下屆由誰出線呢？熱門人選目前有國民黨立委蔣萬安及台北市副市長黃珊珊，而衛福部長陳時中則被外界認為有可能代表民進黨參戰。媒體人吳子嘉指出，民眾黨立委高虹安若出戰2022台北市長選舉，將會是國民黨立委蔣萬安的強力對手。

美麗島電子報董事長吳子嘉8日在《董事長開講》網路直播節目中表示，在北台灣的選舉，基本上是國民黨、民眾黨的機會比較大，但是現在民眾黨要強勢出來。由於桃園市是一個有爭議的地方，桃園市長選舉如果贏，基隆會贏。如果台北市長柯文哲去選桃園市，就會有個地盤，可跟國民黨共同經營北台灣，民眾黨未來的路，也會比較好走。

有網友問到民眾黨立委高虹安是不是能選桃園市長？吳子嘉笑說，這是亂點鳶鴦譜，高虹安一定要選台北市。高虹安看來沒有力量，但背後靈很恐怖，狹路相逢，勇者勝，所以高虹安若出戰2022台北市長選舉，她將會是國民黨立委蔣萬安的強力對手。

各黨派積極布局2022年台北市長選戰，根據《ETtoday民調雲》7月最新民調顯示，若是蔣萬安、陳時中對決，蔣萬安會以49.7%的支持度領先陳時中的34.5％。但台灣民眾黨若派出黃珊珊參戰，蔣萬安則以38.8％的支持度，領先陳時中的32.3％以及黃珊珊的18.0％。