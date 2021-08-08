上星期，跨國電子商務亞馬遜公司(Amazon Inc)收益下滑約 7%，這意味著傑夫‧貝佐斯(Jeff Bezos)在一天內損失約140億美元。此消彼長，法國奢侈品名牌「LV」路易威登(Louis Vuitton)卻在2021上半年創下了破紀錄的銷售額，公司利潤大增174億美元，這兩個因素導致貝佐斯失去世界首富的頭銜，讓位給LV董市長貝爾納‧阿諾特(Bernard Arnault)。

商業內幕(Business Insider)報導，阿諾特自 1980 年代末，收購LV集團 44% 的股份，成為LV董事長，自此一直在世界富豪中榜上有名。截至周四，他的身價為1960 億美元，據富比士報導，這略高於傑夫貝索斯的1860 億美元，成為世界最有錢人。

阿諾特旗下擁有的名牌極多，除了LV，還有克里斯汀迪奧(Christian Dior)、寶格麗(Bvlgari)、泰格豪雅名表(TAG HEUER)、絲芙蘭(Sephora)和軒尼詩名酒(Hennessy)等品牌，其股價今年迄今已飆升逾 30%。

自新冠肺炎大流行以來，今年開始LV出現了復甦，許多品牌在 2021 年上半年創下了創紀錄的銷售額，比大流行前還增長 14%。

世界首富榜排在第3位的是「當代鋼鐵人」伊隆馬斯克(Elon Musk)，他持有特斯拉電動車22.4% 的股份，以及太空探索公司SpaceX 的主要股份，使他的身價超過 1600 億美元。