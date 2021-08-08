不只墨西哥，愛爾蘭也有員警大玩「警車車震」，對象還是AV女優。2017年一名愛爾蘭男警與女優設計情節，在警車上玩「上銬車震」，影片網路瘋傳，引發警察總長震怒，下令要求開除該名員警。不過男警打官司維護自身權益，案子纏訟4年近日結果出爐大逆轉，愛爾蘭最高法院判決男警勝訴，他不應遭到開除。

據英國《每日郵報》、《鏡報》等媒體報導，2017年4月，愛爾蘭網路瘋傳一段警察與女優在警車上的激情動作片，影片中男主角沒有露臉，但卻穿著警察制服，他先是「上銬」逮捕業餘AV女優蓋伯樂芙（Carla Gabberlover）情境，接著兩人就在警車引擎蓋上與車內進行「連結」，期間還聽到男主角說出「我認為妳應該要受到更多懲罰」等性暗示言語。

影片曝光後，愛爾蘭警方進行內部調查，查出該名男警身份，據悉他已婚且育有小孩。該名男警隨即被停職，但在2018年年中復職。紀律委員會認為他應該被罰扣3週薪水、接受紀律處分，但可保住職務。

不過警察總長哈里斯（Harris）不滿這樣的處分，下令要求開除這名員警，於是這名員警透過訴訟維護權益。

官司一打4年，近期愛爾蘭最高法院判決出爐，判決男警勝訴，他可保住職務。記者詢問女優蓋伯樂芙看法，她形容該段影片「有點瘋狂」，並坦承當時未經對方許可就將影片放上網路，不過她表示自己並不知道對方已婚且有小孩。