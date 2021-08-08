有些民眾希望政府發現金，但是行政院長蘇貞昌仍堅持發5倍券，並表示發現金會被存起來。國民黨新北市議員葉元之批評國家的預算被蘇貞昌糟蹋。針對振興券，前民進黨立委郭正亮表示，蘇貞昌有兩句名言，發現金怕民眾拿去存起來以及會去買股票。旁人聽到這兩句，不禁傻眼。

針對蘇貞昌稱發現金會被存起來，葉元之8日在政論節目《新聞大白話》中表示，蘇貞昌當然會存起來，因為他是行政院長，出門有公務車可以坐，沒有交通費的問題。甚至蘇貞昌吃飯時很多時候可以打統編03722403，他的消費很多是公家幫他出的，他花不到錢，所以有很多錢可以存起來。可是去問問一般小老百姓，平常是根本連房租、健保費、日常生活開支都付不出來，存什麼錢？

葉元之接著表示，蘇貞昌還有一個謬誤，他說去年2350萬人都領了，因為很棒，民眾才領；葉元之吐槽說，大家是希望政府發現金，可是卻發券，不領白不領。國家的預算被蘇貞昌這樣糟蹋，民眾拿回一點是一點，因為這是民眾的納稅錢，怎麼可以說去領券，就是支持他，怎麼會這麼阿Q。蘇貞昌又講去年發3倍券之後，造成零售業、百貨業績大爆發，所以3倍卷很棒；葉元之酸說，去年上半年因為疫情關係，大家不消費，下半年本來就會報復性消費 。

郭正亮跳出來說，蘇貞昌說怕民眾存起來，郭正亮打臉說，比如3倍券可使用6個月，怎麼可能花不完；蘇貞昌還有一句更有名的名言就是，如果發現金，會去買股票。旁邊的來賓聽到這兩句話，都傻眼了。