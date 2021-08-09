雖然F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機的產量不少，但實際使用的國家卻不多，連最大客戶美國海軍都已表示不想再買新機；不過為與中國大陸爭奪制海權，《歐亞時報》（The EurAsian Times）指出，在印度自製航艦「維克蘭號」（IAC-1）即將服役之下，該國海軍可能成為超級大黃蜂的新買家。

根據報導，雖然超級大黃蜂的產量超過600架，但除了美國之外，目前僅有澳洲和科威特採用，包括加拿大、芬蘭、馬來西亞、西班牙、瑞士等F/A-18A/B/C/D「大黃蜂」（Hornet）戰機的使用國，目前皆還未採購更先進的超級大黃蜂，瑞士更已選擇F-35作為下一代主力戰機。

連身為超級大黃蜂最大客戶的美國海軍也在先前表示，該型戰機2050年代可能已不足以對抗未來威脅，因此不想繼續採購新機；然而根據目前美國國會的提案，其2022財年仍可能被強迫購買12架新建造的超級大黃蜂。

不過除了正在評估下一代戰機的加拿大和芬蘭，波音印度戰機專案主管卡納格卡爾（Ankur Kanaglekar）先前表示，該公司對印度海軍的57架艦載戰機標案「信心十足」，因為美國海軍將在未來數十年內操作超級大黃蜂，使該型戰機仍能持續獲得充足的後勤支持與現代化升級；印度智庫「觀察研究基金會」（ORF）戰略研究專案協調員辛赫（Angad Singh）也指出，波音已在競標中取得領先地位，因為其已實際展示超級大黃蜂的滑跳起飛能力，並在降低風險和產品驗證層面做了最多準備。

《歐亞時報》指出，在印度海軍有意擴大航艦戰力以爭奪制海權之下，其可能拯救缺乏買家的超級大黃蜂計畫。不過超級大黃蜂並非穩操勝券，包括法國海軍的「飆風M型」（Rafale M）、印度海軍已在使用的MiG-29K，以及印度自行開發中的雙發動機艦載戰機（TEDBF），都是其有力競爭對手。