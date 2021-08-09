下一任美國南方司令部（USSOUTHCOM）司令候選人李察遜（Laura Richardson）中將在國會表示，她將致力以新方法經營美國與阿根廷之間的關係，並協助後者取得「西方世界製造的戰機」，將對中巴目前推進中的JF-17「梟龍」戰機軍售案構成威脅。

軍事新聞網站「Zona Militar」報導，有望接任南方司令部司令的李察遜3日在國會聽證會中表示，為對抗中國大陸和俄羅斯於中南美洲的外交擴張，她將增加與當地國家的安全合作、多邊演習、軍事教育與培訓交流等；她還希望以新方法經營美國與阿根廷之間的關係，並與國務院合作，通過對外軍售（FMS）等模式，協助阿根廷取得西方世界製造的戰機。

此舉顯然是針對阿根廷先前傳出有意購買「梟龍」一事。5月有多家外媒報導，中航技進出口公司（CATIC）代表團已在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）進行談判，雙方接近達成12架「梟龍」的出口協議，且該代表團還參觀了阿根廷FAdeA飛機製造公司的廠房，可能代表中方有意提供當地組裝甚至技術轉移等有利條件。

不過由於「梟龍」配備馬丁貝克公司（Martin-Baker）製造的彈射座椅，讓與阿根廷關係不佳的英國有機會藉此禁止該型戰機出口；且《經濟時報》（The Economic Times）先前報導，在新冠肺炎（COVID-19）疫情及大陸計畫於阿根廷大規模投資養豬場等影響下，當地反華情緒正逐漸高漲；另外，阿根廷智庫「國際關係理事會」（Council for International Relations）成員、退役阿根廷海軍准將賈諾（Eduardo Ganeau）也指出，阿根廷確實急需超音速戰機，但不應從印度、巴基斯坦等大英國協成員國購買。

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