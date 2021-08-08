高嘉瑜表示，她7日已提前返家慶祝父親節，疫情當下，特別珍惜與家人相聚的時光。(取自高嘉瑜臉書)

民進黨立委高嘉瑜除了唱歌，被譽為港湖胖虎之外，也偶爾會在臉書分享她在家練廚藝的成果照。高嘉瑜在父親節貼出照片表示，父親節就從超好吃的韭菜盒開始，將冷凍的韭菜盒直接放上平底鍋，不需廚藝，只要會開火，超美味的韭菜盒立刻上桌。網友看到照片吃驚表示，「這鍋子跟枕頭好像」。

高嘉瑜8日在臉書發文分享她的美食照，並表示，父親節就從韭菜盒開始，高度還原、美味度接近100%，不用加一滴油、不需廚藝，只要會開火，將冷凍的韭菜盒直接放上平底鍋，兩面各煎10分鐘，熱騰騰、超美味的韭菜盒立刻上桌。爸媽都開心的美味，祝大家父親節快樂。

高嘉瑜另外貼文表示，7日提前返家慶祝父親節，下雨的基隆最熟悉。疫情當下，特別珍惜與家人相聚的時光，但見與不見都是為難。祝福大家平安健康，父親節快樂。

網友紛紛表示，「第一眼就看到鍋子。」、「這鍋子跟枕頭好像。」、「這鍋子…是故宮借妳展現手藝的嗎？」、「得出來這個鍋子，歷經滄桑。」、「同一個耶，這鍋浴火重生。」、「感覺是上了年紀還很硬朗的鍋子。」也有網友笑問，「父親節快樂喔～委員應該要高歌幾曲慶祝一下。」、「有唱歌給妳爸聽嗎？」、「今天不唱煎熬嗎？」高嘉瑜回應表示，「他不是很想聽、我爸聽到不想聽了。」