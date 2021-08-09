食藥署日前遭國民黨立委林奕華踢爆署內標制僅600多人，造冊人數竟高達1356人，8日有媒體報導，連食藥署署長吳秀梅擔任董事長的財團法人醫藥品查驗中心175人，也被夾帶進入第一波的施打名單。網友質疑，「沒打國產疫苗？」

食藥署日前遭國民黨立委林奕華踢爆署內標制僅600多人，造冊人數竟高達1356人，是編制的1倍以上，當時食藥署解釋，這是因為將外包人員也納入所致。而今天有媒體報導，連食藥署署長吳秀梅擔任董事長的財團法人醫藥品查驗中心175人，也被夾帶進入第一波的施打名單。

陳時中回覆表示，食藥署上次已經報告說明過，有一些聘僱的人員。而CDE會負責藥品核准工作，冊都是要符合資格，若有不符合資格的人就不行，他強調，會接觸到藥品檢驗封緘的人，必須要確保藥品和檢驗的人力是充分的。

對此，PTT網友回應，「居然沒打國產疫苗」、「這樣問不健康」、「你們審查國產疫苗，怎不打？」、「意外嗎？」

也有網友諷刺，「有台灣價值先打會死喔，一群刁民」！「讓我們繼續檢討好心肝」、「官員坐商務艙，食藥署打國外疫苗」、「第二類就是權貴疫苗」！