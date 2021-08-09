高雄巿副巿長史哲指揮救災工作。（高巿府提供）

高雄巿副巿長林欽榮巡查水利工程。（高巿府提供）

高雄12年最大降雨造成遍地災情，高雄巿災害應變中心統計，共接獲685件通報案件，經各局處分工動員，截至8日晚間8時止，已完成處理666件，僅餘19件處理中，完成進度97％。

據高雄市災害應變中心彙整，連日來共接獲685件災害通報，截至8日下午8時，已處理積淹水39件、路樹災情339件、路燈損壞8件、道路災情248件、廣告招牌2件、圍籬倒塌10件、土石災情10件、封橋9件、其他1件，共計666件。目前僅餘土石災情15件、封橋4件還在處理中，整體完成進度97％。

高市府表示，這波豪雨是繼莫拉克風災後，高雄遭逢最大降雨，市長陳其邁率副市長史哲、羅達生前進山區前線指揮，副市長林欽榮除坐鎮水情中心，也機動外出，並負責溝通、協調。

這波降雨，高雄有94條土石流潛勢溪流達紅色警戒，市府災害應變中心撤離大量保全戶，實際撤離2337人（含預防性撤離333人），人數歷年最多。

8月5日至8日止，高市府各單位動員1萬7435人次及3157部機具，也是莫拉克風災以來，動員規模最大的降雨災情事件。

陳其邁8日原預計搭乘直升機到桃源復興部落勘災，但因天候不佳，改以陸路到勤和路段，了解六龜新開高133沿線土砂災害、桃源收容及茂林萬山地區大規模崩塌整治工作。

針對高屏地區暴雨成災，行政院長蘇貞昌9日預定南下視察排水、農損、護岸缺口改善等情形。