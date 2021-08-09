哈佛神經科學家、暢銷小說《我想念我自己》作者莉莎・潔諾娃寫給每個人的記憶全書，破解我們對記憶的許多誤解與迷思，並提供保健記憶的簡單方法。

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「前瞻性記憶」（prospective memory）就是「等一下該做什麼」的記憶。這種記憶非常容易忘記。

就像是那種喜歡跟你約見面，但有一半時間都會放你鴿子的糟糕朋友。我們多數人每天都被這種善變、心不在焉的遺忘困擾著，我們忘記買牙膏、打電話給媽媽、把逾期的書還給圖書館。

也許我們都很容易忘記芝麻蒜皮的小事。如果你需要記得的事對你非常重要，或許前瞻性記憶會更可靠？完全不是。

1999年10月16日星期六，全球最有名的大提琴家馬友友搭上紐約黃色計程車，約20分鐘後抵達半島酒店，他付了車資後就下車了。過沒多久，馬友友想起他忘了某個東西：他把266年歷史、價值250萬美元的大提琴留在後車廂了。怎麼會發生這種事？那是馬友友生命中最重要的東西。

馬友友之後解釋，他因為很疲倦、又在趕時間，腦袋不在最佳狀態。但最大的原因是什麼？因為他的大提琴盒並不在眼前，他看不到那個顯眼的提示。「下車前要記得拿大提琴」的這個前瞻性記憶由於缺乏提示，沒有在他下車時活化。因為沒看到，就沒想到。幸好，警方稍晚就找到了大提琴。

所有人的前瞻性記憶都很不可靠，連外科醫師也是如此。2013年，美國醫療衛生機構認證聯合委員會（Joint Commission）公布，過去8年，共有772件醫療器材在手術後被遺忘在病患體內。剪刀、解剖刀、海綿與手套被遺忘在病人體內，發生次數多到嚇人。

記得帶走無價的大提琴，或是移除病人腹腔內30公分的醫療器材，都是非常重大的事。這些例子都不像是忘記買麵包或倒垃圾，然而事實上，它們都一樣。沒有正確提示，或提示沒有在正確的時間到位，你的注意力沒有發現這些提示，你就會忘記。

前瞻性記憶對所有年齡和所有職業的人都充滿挑戰。然而，我們經常不公平地評斷別人與被別人評論。

如果同事忘記出席重要會議，或是你家的青少年烤完餅乾後忘記關上烤箱，你可能會將這些前瞻性記憶的失誤解釋為粗心、品格上的缺失、不可靠、不負責任，或甚至是阿茲海默症的症狀，但我們不該怪罪給神經退化性疾病或是品格缺陷。犯錯是人之常情，尤其是當你仰賴的是前瞻性記憶。

因此，我們要幫忙自己的前瞻性記憶。

●待辦事項清單：

如果你開始要瞇著眼才看得到菜單上的字，或是你會一直放大手機上的字體，這時你會？你會去配眼鏡。你可以把待辦事項清單視為前瞻性記憶的眼鏡。清單一點也不丟臉，不要相信你之後會記得現在的計劃，因為你很可能會忘記。

各位，寫下來吧。建立清單還不夠，你還必須核對清單。醫生現在也會用檢核表確認手術時使用的每項器材在什麼地方。同樣，機師也不會依靠善變的前瞻性記憶來記得在落地前降下輪子，他們會用檢核表。

●寫進行事曆：

前瞻性記憶的保留間隔很短。因此，就像待辦事項清單，你也應該外包大腦的行事曆。不要指望不可靠的前瞻性記憶，會記得你明天4點要出席會議，你的大腦很可能會忘記，害你惹上麻煩。

養成習慣，把未來要做的所有事情寫進行事曆，然後養成經常檢查行事曆的習慣，也可以設定鬧鐘或通知，提醒你現在去檢查行事曆。

●計劃要具體明確：

光是說：「我今天稍晚要運動。」你還沒建立可以觸發記憶的特定提示。

寫下什麼運動？在哪裡？什麼時間？面對現實吧，你不會記得今天要運動的。

你可以告訴自己：「我中午要去做瑜珈。」先把瑜珈墊放在前門，這就是明顯的提示。把「中午瑜珈」寫進行事曆，設定提醒通知在11點45分響起，因為你知道開車過去需要10分鐘。

(本文摘自《一生都能好好記憶》/天下雜誌出版)

【作者簡介】

莉莎．潔諾娃（Lisa Genova）

《紐約時報》暢銷作家，著有《我想念我自己》等五本小說，《我想念我自己》被改編成奧斯卡得獎電影，由茱莉安．摩爾、亞歷克．鮑德溫和克莉絲汀．史都華主演。潔諾娃擁有貝茲學院（Bates College）生物心理學學位以及哈佛大學神經科學博士學位。她曾在世界各地發表與神經系統疾病有關的演講，也曾登上Dr. Oz Show、《今日秀》、CNN與NPR等重要媒體。她的TED演講「你要如何預防阿茲海默症」（What You Can Do to Prevent Alzheimer’s）觀看已超過500萬。

【譯者簡介】

黃庭敏

台灣大學外國語文學系畢業，師大翻譯研究所碩士，有《注意力商人》《資源革命》等譯作。