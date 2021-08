哈佛神經科學家、暢銷小說《我想念我自己》作者莉莎・潔諾娃寫給每個人的記憶全書,破解我們對記憶的許多誤解與迷思,並提供保健記憶的簡單方法。

你報名新的網路健身課程、下載新的冥想app、訂閱新的雜誌,開始享受30天免費試用。你已經想好了,萬一你沒有使用或不喜歡,就退訂。結果,你不喜歡這種運動方式、無法養成冥想的習慣、過兩天就沒再閱讀雜誌裡的文章,但下個月信用卡帳單來時,你發現已經被收99美元的年費。你完全忘記要取消訂閱了!

「前瞻性記憶」(prospective memory)就是「等一下該做什麼」的記憶。這種記憶非常容易忘記。

就像是那種喜歡跟你約見面,但有一半時間都會放你鴿子的糟糕朋友。我們多數人每天都被這種善變、心不在焉的遺忘困擾著,我們忘記買牙膏、打電話給媽媽、把逾期的書還給圖書館。

也許我們都很容易忘記芝麻蒜皮的小事。如果你需要記得的事對你非常重要,或許前瞻性記憶會更可靠?完全不是。

1999年10月16日星期六,全球最有名的大提琴家馬友友搭上紐約黃色計程車,約20分鐘後抵達半島酒店,他付了車資後就下車了。過沒多久,馬友友想起他忘了某個東西:他把266年歷史、價值250萬美元的大提琴留在後車廂了。怎麼會發生這種事?那是馬友友生命中最重要的東西。

馬友友之後解釋,他因為很疲倦、又在趕時間,腦袋不在最佳狀態。但最大的原因是什麼?因為他的大提琴盒並不在眼前,他看不到那個顯眼的提示。「下車前要記得拿大提琴」的這個前瞻性記憶由於缺乏提示,沒有在他下車時活化。因為沒看到,就沒想到。幸好,警方稍晚就找到了大提琴。

所有人的前瞻性記憶都很不可靠,連外科醫師也是如此。2013年,美國醫療衛生機構認證聯合委員會(Joint Commission)公布,過去8年,共有772件醫療器材在手術後被遺忘在病患體內。剪刀、解剖刀、海綿與手套被遺忘在病人體內,發生次數多到嚇人。

記得帶走無價的大提琴,或是移除病人腹腔內30公分的醫療器材,都是非常重大的事。這些例子都不像是忘記買麵包或倒垃圾,然而事實上,它們都一樣。沒有正確提示,或提示沒有在正確的時間到位,你的注意力沒有發現這些提示,你就會忘記。

前瞻性記憶對所有年齡和所有職業的人都充滿挑戰。然而,我們經常不公平地評斷別人與被別人評論。

如果同事忘記出席重要會議,或是你家的青少年烤完餅乾後忘記關上烤箱,你可能會將這些前瞻性記憶的失誤解釋為粗心、品格上的缺失、不可靠、不負責任,或甚至是阿茲海默症的症狀,但我們不該怪罪給神經退化性疾病或是品格缺陷。犯錯是人之常情,尤其是當你仰賴的是前瞻性記憶。

因此,我們要幫忙自己的前瞻性記憶。

●待辦事項清單:

如果你開始要瞇著眼才看得到菜單上的字,或是你會一直放大手機上的字體,這時你會?你會去配眼鏡。你可以把待辦事項清單視為前瞻性記憶的眼鏡。清單一點也不丟臉,不要相信你之後會記得現在的計劃,因為你很可能會忘記。

各位,寫下來吧。建立清單還不夠,你還必須核對清單。醫生現在也會用檢核表確認手術時使用的每項器材在什麼地方。同樣,機師也不會依靠善變的前瞻性記憶來記得在落地前降下輪子,他們會用檢核表。

●寫進行事曆:

前瞻性記憶的保留間隔很短。因此,就像待辦事項清單,你也應該外包大腦的行事曆。不要指望不可靠的前瞻性記憶,會記得你明天4點要出席會議,你的大腦很可能會忘記,害你惹上麻煩。

養成習慣,把未來要做的所有事情寫進行事曆,然後養成經常檢查行事曆的習慣,也可以設定鬧鐘或通知,提醒你現在去檢查行事曆。

●計劃要具體明確:

光是說:「我今天稍晚要運動。」你還沒建立可以觸發記憶的特定提示。

寫下什麼運動?在哪裡?什麼時間?面對現實吧,你不會記得今天要運動的。

你可以告訴自己:「我中午要去做瑜珈。」先把瑜珈墊放在前門,這就是明顯的提示。把「中午瑜珈」寫進行事曆,設定提醒通知在11點45分響起,因為你知道開車過去需要10分鐘。

(本文摘自《一生都能好好記憶》/天下雜誌出版)

【作者簡介】

莉莎.潔諾娃(Lisa Genova)

《紐約時報》暢銷作家,著有《我想念我自己》等五本小說,《我想念我自己》被改編成奧斯卡得獎電影,由茱莉安.摩爾、亞歷克.鮑德溫和克莉絲汀.史都華主演。潔諾娃擁有貝茲學院(Bates College)生物心理學學位以及哈佛大學神經科學博士學位。她曾在世界各地發表與神經系統疾病有關的演講,也曾登上Dr. Oz Show、《今日秀》、CNN與NPR等重要媒體。她的TED演講「你要如何預防阿茲海默症」(What You Can Do to Prevent Alzheimer’s)觀看已超過500萬。

【譯者簡介】

黃庭敏

台灣大學外國語文學系畢業,師大翻譯研究所碩士,有《注意力商人》《資源革命》等譯作。