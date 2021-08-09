用雙手揉整麵團，以觸覺感受它們的變化，接著等待麵團發酵膨脹、送入烤箱，一步步完成心目中理想的膨軟模樣。製作麵包的過程比想像中療癒，更別提出爐之後的香氣，不僅誘人垂涎，更讓空間盈滿幸福芬芳。透過「哆夶食間」烘焙研發授課教師吳育娟分享的簡單麵包製作技巧，讓讀者在家也能大顯身手，烘焙出不亞於專業麵包師傅的好滋味。

一般家庭如果沒有發酵箱，可以將待發酵的麵團放到保鮮盒，並在蓋子內面噴水，以維持盒子內部空氣溼潤。（攝影／莊智淵）
一般家庭如果沒有發酵箱，可以將待發酵的麵團放到保鮮盒，並在蓋子內面噴水，以維持盒子內部空氣溼潤。（攝影／莊智淵）
一般家庭如果沒有發酵箱，可以將待發酵的麵團放到保鮮盒，並在蓋子內面噴水，以維持盒子內部空氣溼潤。 (2)（攝影／莊智淵）
一般家庭如果沒有發酵箱，可以將待發酵的麵團放到保鮮盒，並在蓋子內面噴水，以維持盒子內部空氣溼潤。 (2)（攝影／莊智淵）

掌控發酵要點就能掌握美味

鬆軟可口的麵包是開啟早晨的動能之一，然而因為疫情影響，想出門採買剛出爐的香噴噴麵包也大受限制，好吃不求人，不妨自己動手做麵包。原料簡單的餐包與白吐司，不僅製作失敗率低，就算是初學者也能輕易上手，為餐桌日常增添手感烘焙香氣。

吳育娟提到，製作餐包以及白吐司所需的麵粉、酵母粉、砂糖、鹽、奶油等材料，十分容易取得。將這些材料混合、揉整成麵團，接著搓揉至表面光滑，即可等待發酵。之後只要依據家中的溫度與溼度調整麵團放置的時間，便能發酵出理想的風味，最後再放入烤箱即可大功告成。「由於台灣夏天較溼熱，因此麵團在進行第一次發酵時，需注意不能讓室溫太高，所以可以在打完麵團很累、很熱的時候，帶著它一起去吹冷氣。」吳育娟笑著分享這個可愛的小祕訣。

接著，依照要做的品項大小，將麵團切割後進行第二次發酵，此時可以讓麵團在室溫下休息10 至15 分鐘，外層以不會掉毛屑的溼布或乾淨塑膠袋覆蓋即可。此外，吳育娟表示，麵團在等待發酵的過程中，最怕表面變乾、變硬，因此可以利用保鮮盒充當發酵箱，在上頭覆蓋保鮮膜，或是於盒蓋內側噴些水再蓋上，便能維持發酵所需的理想溼度。接下來將麵團放到未預熱的烤箱裡做最後一次發酵，如果家中烤箱有發酵功能，吳育娟建議在夏天時不需要開啟，只需噴水維持溼度即可，「我覺得麵團很像人類的肌膚，害怕失去水分，因此在發酵的過程中，最需要注意溫度與溼度，適時給麵團充分的照料。」

以有限條件烘焙出理想滋味

提及製作麵包所需的烘焙器材，吳育娟認為相較於甜點已經減少許多，即使沒有攪拌機或擀麵棍，靠著雙手也能揉製出麵包該有的嚼勁，「家中如果沒有可用來揉製麵團的鋼盆，使用大碗或是保鮮盒來盛裝也可以，接著再運用雙手攪拌、揉製，以掌心直接感受麵團溼潤度的變化，是最不容易出錯的方式。」如果想讓揉製麵團的過程更順利，吳育娟建議可以在前一天先將牛奶、水、全蛋放入冰箱，「如此一來，讓麵團在較低溫的狀態中揉製，避免發酵速度太快影響品質。」

考量到現代家庭的人口數不多，吳育娟也相當推薦以常見的圓形耐熱紙模來盛裝切割後的麵團，「不僅可以用紙模來斟酌麵團切割的大小，還可以直接進行後續發酵、烘烤，直到出爐端上桌，並方便大家拿取食用。」

運用耐熱紙模盛裝麵團，烤完出爐後就可直接取用。（攝影／莊智淵）
運用耐熱紙模盛裝麵團，烤完出爐後就可直接取用。（攝影／莊智淵）

簡單小技巧為風味加分

近期相當流行的肉桂麵包，吳育娟也很推薦大家試著自己做，像是「糖霜黑糖肉桂捲麵包」除了能依據個人喜好調整肉桂粉多寡，還可在麵團內捲入葡萄乾、核桃等內餡，最後再依照基本的發酵、烘烤步驟操作，便能完成濃郁香軟的肉桂麵包。

吳育娟更提供增添麵包風味的妙招，「近期相當有人氣的大蒜麵包，便可透過自製大蒜醬完成。抹在餐包、吐司或任何種類的麵包上，都能讓味道更有層次。」她笑著說，只需把大蒜切碎或磨成泥，拌上清爽的發酵奶油，並加些糖、鹽，便能讓自製麵包風味再提升。

吳育娟也補充，自己做麵包的好處，就是可以在風味上依循自己的喜好，此外，現代人重視健康，因此在製作麵包時，可以選用營養價值高的食材，並且盡量保持食物的原味，「例如本次推薦的『煙燻甜椒葉形麵包』、『焙薑南瓜麵包』，使用的甜椒、南瓜等都富含營養價值，大家可以在居家期間捲起袖子動手做，感受烘焙帶來的療癒力量。」

糖霜黑糖肉桂捲麵包

材料：

Ａ：麵團

高筋麵粉160g

低筋麵粉40g

細砂糖25g

奶粉6g

鹽3g

酵母粉2g

牛奶120g

全蛋液20g

奶油20g

B：內餡

熟碎核桃40g

酒漬葡萄乾30g

肉桂粉5g

黑糖13g

細砂糖 18g

奶油30g

C：糖霜

一般糖粉30g

飲用水5g

步驟：

1.將內餡材料的奶油、黑糖、細砂糖、肉桂粉拌勻備用。

2.將奶油之外的麵團材料倒入鋼盆中攪拌，再將麵團取出揉至柔軟可延展的狀態，接著加入奶油，揉至麵團拉開有薄膜後，進行第一次發酵60 分鐘。

3.將麵團滾圓，進行第二次發酵大約15~20 分鐘。

4.將麵團擀開成3 公釐厚的長方形，抹上調好的內餡，但在收口處預留2 公分不抹醬。

5.均勻撒上熟碎核桃、酒漬葡萄乾後，由下往上捲起，再將麵團均切成7 個小捲，放進圓形耐熱紙模後，做最後發酵30~40 分鐘。

6.烤箱以190°C預熱，將麵團放入烤箱以190°C烤焙15 分鐘。

7.將一般糖粉過篩後與飲用水攪拌成糖霜，等肉桂捲放涼後淋上即可。

小技巧：

麵包烤焙約10 分鐘後，可將烤盤水平旋轉180 度，讓成色較均勻。

煙燻甜椒葉形麵包（攝影／莊智淵）
煙燻甜椒葉形麵包（攝影／莊智淵）
煙燻甜椒葉形麵包 （攝影／莊智淵）(2)
煙燻甜椒葉形麵包 （攝影／莊智淵）(2)

煙燻甜椒葉形麵包

材料：

Ａ：麵團

高筋麵粉180g

低筋麵粉120g

細砂糖15g

鹽5g

低糖酵母粉3g

水190g

橄欖油15g

B：表面裝飾

紅、黃甜椒各半個切條狀

義式綜合香料適量

匈牙利紅椒粉適量

海鹽適量

橄欖油適量

步驟：

1.將麵團材料倒入鋼盆中攪拌，再將麵團取出揉至柔軟可延展的狀態後，靜置做第一次發酵60分鐘。

2.將發酵好的麵團分割為6份，滾圓後進行第二次發酵15~20分鐘。

3.將分割好的麵團擀開，再用刀子切出葉脈狀，並調整切口以清楚呈現葉脈輪廓，接著進行最後發酵大約30~40分鐘。

4.烤箱預熱至200°C；在麵團表面刷上橄欖油，鑲入紅、黃甜椒，撒上義式綜合香料、海鹽以及紅椒粉裝飾，再放入烤箱以200°C烤焙15分鐘即可。

焙薑南瓜麵包（攝影／莊智淵）
焙薑南瓜麵包（攝影／莊智淵）

焙薑南瓜麵包

材料：

Ａ：南瓜泥

南瓜1顆

葡萄籽油

B：南瓜乳酪餡

南瓜泥 150g

薑泥15g

肉桂粉適量

奶油乳酪50g

細砂糖15g

鮮奶油15g

C：麵團

高筋麵粉300g

細砂糖30g

鹽4.5g

酵母粉3g

南瓜泥150g

全蛋液30g

牛奶70g

薑泥15g

奶油30g

D：表面裝飾

南瓜籽10顆

全蛋液適量

南瓜泥步驟：

1.南瓜洗淨剖半，將內部的瓢瓤及籽挖出。

2.將南瓜刷上一層葡萄籽油，並分別用鋁箔紙包起，放入烤箱以180°C烤焙30分鐘。

3.將南瓜肉挖出放涼，以備製作南瓜乳酪餡及麵團使用。

南瓜乳酪餡步驟：

1.奶油乳酪提前置於室溫，待變軟後加入細砂糖攪拌，再加入鮮奶油拌勻。

2.分次加入南瓜泥、薑泥拌勻。

3.依個人喜好加入適量肉桂粉以增添香氣，再放入冰箱冷藏半小時。

麵包步驟：

1.將奶油外的麵團材料倒入鋼盆中攪拌，再將麵團取出揉至柔軟可延展的狀態，最後才加入奶油攪拌至完成，做第一次發酵60分鐘。

2.將麵團分割成10份，滾圓後做第二次發酵10~15分鐘。

3.麵團排氣拍扁後，包入1 大匙南瓜乳酪餡，再收口捏緊成圓球狀，進行最後發酵30~40分鐘，或至麵團膨脹成兩倍大。

4.烤箱預熱至180°C；烤焙前在麵團表面刷上全蛋液、剪十字，再放入烤箱以180°C烤焙15分鐘。烤好後放上南瓜籽點綴即可。

焙薑南瓜麵包（攝影／莊智淵）(2)
焙薑南瓜麵包（攝影／莊智淵）(2)

本文作者：黃映嘉

(本文摘自《台北畫刊8月號643期》)

《台北畫刊8月號643期》
《台北畫刊8月號643期》
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