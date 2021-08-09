從現地考察到拍攝，電視節目製作人必須掌握各階段的執行細節。（圖／微笑台灣、攝影／陳建豪）

從現地考察到拍攝，電視節目製作人必須掌握各階段的執行細節。（圖／公共電視台）

走進商辦大樓林立的內湖區，這裡有高度密集的電視台，以無數動人節目，帶領觀眾一窺無窮盡的廣大世界。在這些五花八門的節目背後，有一群無名的工作人員，每日每夜為如何帶給觀眾最棒的節目而默默努力。曾以導演、製作人不同身分二度拿下金鐘獎的劉志雄，入行多年，對電視節目從無到有的過程再清楚不過。對他來說，從前期準備，到拍攝後製、再到包裝行銷，什麼都要管的節目製作人，正是讓好點子變成好節目的關鍵角色。

工作核心

兼顧節目製作所有重點

媒體科班出身的劉志雄，曾在三立、東森、中天、華視等電視台負責動畫、剪接及編導工作。2007 年進入公視擔任節目導演，曾執導《誰來晚餐》等多部叫好又叫座的節目。而喜歡接受挑戰的他，近年更跨足節目製作，他製作的《我在市場待了一整天》（下稱《我在市場》）並在去年獲得金鐘獎三項大獎肯定。

相較於導演以現場拍攝為主要任務，製作人的挑戰更大。從一開始的企畫發想，到確認拍攝方式、流程，錄影時要盯場，後期製作與節目包裝也要參與，不僅要為節目決定方向與調性，還要強化內容深度，就連整個團隊的工時、交通、住宿、預算等實際又瑣碎的問題，都要全盤掌握，讓劉志雄直呼：「製作人就像管家一樣！」

也因為想做出一個好的節目，各個環節都要兼顧，因此如何把有限的預算分配在每個項目，是劉志雄認為製作人的重要挑戰。製作節目時，他會先把該支出的費用匡列好，並且留下適當預備金，再依預算邀請理念、專業相契的夥伴組成團隊，因為對他來說，找到對的人來做對的事，是讓各個環節運作完善的重要法門。

前期籌畫

雕琢細節創造與眾不同

製作人一開始最關鍵的任務，便是為節目定調。劉志雄以《我在市場》為例，節目要介紹市場，該從何角度切入？是要介紹市場本身、美食？還是人的故事？在集思廣益後確定方向，便是製作人的重要工作。

光有方向還不夠，接著製作人要和導演、編劇等主創人員一起發想或尋找內容素材。在製作《我在市場》時，他們實際走訪各地市場，了解每位受訪者的生命故事，在過程中建立信任，讓他們卸下心防，才能在開拍時呈現最真實自然的互動而引起觀眾共鳴。

找出節目核心後，還需要決定節目如何呈現，節目適合的美學角度為何？在鏡頭語言上該怎麼運用？這些都是製作人需要顧慮的環節。例如製作《我在市場》時，劉志雄特意運用了大量的主觀鏡頭，跟著主持人的視線一起移動，營造出身歷其境的臨場感。

不論是面對受訪者或是工作團隊，製作人得居中扮演溝通與潤滑的角色。（圖／公共電視台）

在數位時代中，傳統電視節目也開始與網路影音結合，創造更多可能性。（圖／公共電視台）

除了視覺，一齣精緻的節目，也需要搭配細膩聲音，才能讓觀眾享受其中。因此針對拍攝完畢的影像，製作人必須在後製時一一確認收音與畫面的合拍度。劉志雄笑說著，由於自己對聲音特別要求，每集至少花一周的時間，請音效師處理聲音。因此在節目裡，觀眾可以聽到船隻的馬達聲、海鷗的叫聲、遠處的吆喝聲……，這些真實的聲音細節，都讓畫面更加鮮活，也正是這些對細節的雕琢，創造出節目獨有的風格與魅力。

拍攝執行

膽大心細應對百變狀況

製作人作為電視台、製作團隊和受訪者之間的橋梁，劉志雄坦言挑戰不小，「製作人得扮演潤滑劑的角色！」不僅要從電視台給的預算中，合理分配資源給各組拍攝團隊，出外取材時，除了面對天氣的不可預測，還要處理受訪者不按牌理出牌與臨時拒訪的狀況，在時間壓力下解決這些問題，是所有電視製作人都需要克服的挑戰。

劉志雄分享，某次去市場拍攝布莊，拍攝到一半時隔壁攤老闆突然跳出來抗議：「為什麼只拍他，不拍我？」聲響大到成音師無法收音，這時身為製作人的他就要出面協調。面對這些無法預知的情況，劉志雄自有一套解決方式，「那就是準備很多套劇本，把各種可能發生的狀況都想過一輪，當真的發生時，就不會慌亂。」

正因為有太多因素要衡量，有時又要應付突發事件，因此他認為當製作人，需要膽大心細、隨機應變，更重要的是信任夥伴，「一個節目是由很多不同專業人才共同努力成就出來的，不是製作人一個人的功勞。」

結合網路

創造節目無限可能想像

隨著網路崛起，各種串流平台及影音內容成為新時代的媒體寵兒，觀眾的收視行為與喜好，也有了巨大轉變，「未來每個節目製作人都必須具備網路思維！」劉志雄說。他以公視的《青春發言人》為例，節目鎖定網路世代的青少年觀眾，從製作、包裝到社群媒體露出，全都跳脫傳統電視節目的思維，甚至大膽捨棄電視首播，以Facebook、YouTube 為主要播出平台。

如此的轉變，也連帶影響了節目的時間長度。比如過去一集節目一定要做滿45 分鐘，《青春發言人》卻拍攝許多3 至15 分鐘的短影音在網路上傳播，事後再將這些素材剪輯成單集15 分鐘的節目。

而劉志雄自己也做了一些網路嘗試。即使《我在市場》第二季已播畢，但官方臉書和Instagram 仍持續露出，讓觀眾能夠不斷回味，看到有共鳴的片段還能透過轉發，讓節目擴散得更遠。近來因為疫情，市場成為防疫熱區，團隊便請攤商老闆自拍一段影片，再與原本節目片段重新剪輯成全新短片，沒想到在Facebook 上架後效果出乎意外的好，「好到老闆甚至懷疑我們偷買廣告! 」劉志雄笑著說。這證明只要找到有共鳴的素材，善用網路就能發揮節目的長尾效應。

雖然擔任製作人肩負的責任更大，但劉志雄依然享受，「製作不同節目，你會看到不一樣的東西、接觸不一樣的人，每次都是學習，這也是做節目最吸引我的地方。」面對未來製作節目的挑戰，他仍是老話一句，有機會就把握，你會經歷更加有意思的人生旅程。

BOX：

製作人 劉志雄（圖／公共電視台）

姓名：劉志雄

職業：電視節目製作人

特質：膽大心細、隨機應變、不畏挑戰

工作任務：從前期企畫、中期拍攝，再到後期製作，從頭到尾所有環節都要掌握。

核心理念：一個節目是由很多不同專業人才共同努力成就出來的，製作人像管家也像潤滑劑，要讓毎個人的能力都能發揮到最好。

本文作者:陳怡如

(本文摘自《台北畫刊8月號643期》)