防疫期間，一年一度的民間盛事「中元普渡」還是不能少，眾多供品該如何準備，才能既有誠意又做到防疫呢？盡量減少在市場、賣場的停留群聚，必備的「三牲四果六齋」可改採網路訂購，或是選擇準備快速的微波食品、現切水果盒替代；其中，六齋也可以改用含香菇、紅豆…等十六種天然好食材的「十六茶」，一瓶就有滿滿食材，誠意超澎湃！

「十六茶」嚴選十六種天然好食材，零咖啡因不影響入睡。(圖/中時新聞網攝)

網購、微波食品代替 疫情之下普渡也能準備得快又好

農曆7月初一鬼門開，民間會在15日進行中元普渡，而普渡牲禮的三牲四果不能少。三牲是指雞、豬、魚，但為何要準備這三種肉呢？因為雞肉台語發音為「家」，有全家團圓的意思；豬肉則是代表諸事順利；魚肉表示年年有餘。傳統習俗在準備三牲時，需要保留牠們的完整體態，意指要全雞、全豬、全魚，但準備起來既麻煩又耗時。

至於四果是指四季當令水果，而不是四種水果，數量需以3或5奇數來準備。選擇水果時要避免香蕉、李子、梨子及鳳梨，因為台語發音是「招、你、來」與「旺來」；像是芭樂、番茄、釋迦等多籽水果也要避免，因為多籽不易消化，容易從腸道排出，有不潔之意，故不適合作為四果祭拜。

然而現代人生活忙碌無暇準備，加上疫情肆虐全球，徹底改變了人民的生活方式，普渡準備講求快狠準，拜拜也要化繁從簡。「三牲四果六齋」可以改挑選方便的替代食物，例如魷魚絲、蝦捲代替魚鮮，香腸、肉鬆代替豬肉，微波炸雞球取代雞肉等；四果就買便利商店或超市的現切水果盒。減少外出採買次數及在賣場群聚停留的風險，疫情之下供品也能準備得快又好。

六齋改用「十六茶」 16種天然食材誠意十足又健康

「六齋」也是拜拜時不可或缺的供品，意指在香菇、紅豆、金針、豆皮、木耳....等素菜中取六樣的意思，講究者更會特別敬備含有金木水火土五行之意的食物。今年疫情肆虐，實在不適合去傳統市場人擠人採購，供品準備重心意，也要兼顧家人的健康。今年普渡選擇「十六茶」，成分天然的零咖啡因茶適合全家人飲用，含香菇、紅豆….等16種天然食材取代六齋，清爽無負擔又能展現滿滿誠意。

「十六茶」的嚴選天然好食材，包含薏仁、大麥、決明子、玄米、麥芽、黑豆、紅棗、黑米、紅豆、桑葉、玉蜀黍、枇杷葉、香菇、黍米、栗米及發芽玄米共16種，茶香清新而且順口好喝，是日本熱銷多年的零咖啡因複方茶。

「十六茶」嚴選十六種天然好食材，零咖啡因不影響入睡。(圖/中時新聞網攝)

聰明地準備供品，在防疫期間也能拜得安心。不想出門就透過網購平台PChome、momo購物網，一次購買24入的「十六茶」，直接送到家；或是前往鄰近住家的全家、萊爾富、寶雅、全聯、家樂福、大潤發及愛買都能買到。挑對供品，心誠則靈，拜得安心也喝得放心。

PChome&momo

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