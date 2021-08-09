從防疫警戒升級開始，全家人共處同一空間的時間急遽拉長，不少家長長時間面臨工作與育兒蠟燭兩頭燒的處境，直呼吃不消。面對因疫情而改變的居家生活，該如何從中找到親子共處且同樂的模式，並延續至未來的防疫日常？擁有14 年親子瑜伽教學經驗的家家，從自身教學與育兒經驗出發，分享如何打造和諧親子關係的不二法門，為彼此建立一套融洽的生活模式。

居家防疫期間，在生活中安排與孩子一起參與的活動，讓彼此共同學習與成長。（攝影／林家賢）

面對孩子同時回望自己

將孩子的需求放在第一位，是許多家長內建的行為模式。然而談到居家防疫期間的親子相處，家家首先提醒家長的卻是「回望自我」。「當大人忙到失去自己的時間時，便很容易產生情緒，並在不知不覺中將情緒帶給孩子，在居家防疫的高壓下尤其如此。因此，在談論親子如何相處前，最重要的是先處理好自己。」家家解釋，家長若是為了顧全工作與家務而失去自我，即便所有任務全數達陣，鬱積於內心的壓力仍可能在不注意時爆發，反而讓家中氣氛更為凝滯。

她也提醒，「在緊密的相處過程中，大人除了學習如何跟孩子、家人溝通，也要學會和自己的內在溝通，自我覺察『為什麼自己會在某些事情上情緒爆發？』」畢竟，認識自己並學習與他人相處，是每個人一生的功課，而居家防疫就像是為大家開了一堂「密集班」，讓家長在察覺自我情緒後，找出能與孩子融洽相處的方式。

家家指出，當家長覺察到自己和孩子的相處萌發了負面情緒時，可以先暫離現場5 至10 分鐘，調整好自己的狀態後再回頭處理。「回來後，家長可以跟孩子說明，自己剛剛為什麼需要暫時離開。其實只要妥適地溝通，孩子是可以體諒你的。」像這樣對於自我情緒的覺察以及事後溝通，是維持居家期間親子和諧相處的關鍵。

家家也分享平常自己和女兒的相處經驗。孩子雖然年紀尚小，卻也常說出富有哲理的話，「有一次，我脫口而出說自己好羨慕別人，女兒反而跟我說，『不用羨慕別人，做好自己就好了。』我才發現，有時候孩子說出的話，是很有智慧的，反倒可以提醒大人。」

從娛樂互動建立融洽相處

除了關照自我情緒，在與孩子的相處過程中，生活的「配速」也是關鍵。相較於疫情前，有學校、安親班、才藝班協助家長分憂解勞，停課後，家長需24 小時不間斷事事親力親為，這對於家長與孩子來說都是嶄新的互動型態，如何在其中尋找新的平衡點，便至關重要。

「我建議家長可以將一天區分為『用功時間』與『放鬆時間』。在用功時間，家長可以扮演指導、要求的角色；放鬆時間則可以安排全家一起玩遊戲，共同休憩、培養感情。」在日常生活中妥善配速，拿捏何時該緊、何時該鬆，是跑完居家防疫這場賽事的制勝策略。

至於放鬆時間可以做些什麼，家家表示，像象棋、跳棋等益智類遊戲，可以共同動腦激盪，相當適合親子共同從事。此外，也可以全家一起嘗試新活動，由於每位家庭成員都是初次接觸，「大家都是一張白紙，較不易發生家長單方面下指導棋的情形，而是全家共同學習、成長。」透過一起從事娛樂活動，讓彼此在愉快的氛圍中自然互動，不僅可以培養默契，更能加深情感積累，從中建立融洽的家庭關係。

與孩子建立一套融洽的生活模式，能為彼此的居家生活增添更多樂趣。（攝影／林家賢）

家家從多年的瑜伽教學經驗中也發現，親子瑜伽不僅可以訓練肌肉與柔軟度，家長與孩子也可以在肢體接觸與相互配合中建立更融洽的關係。「平時大人常以上對下的姿態跟孩子互動，但是做親子瑜伽時，孩子可能比家長更擅長某些動作，反倒可以從旁協助家長。而當孩子發現自己可以幫助大人時，自信便會從中產生。」

在此，家家推薦幾項適合親子共同練習的入門招式。「桌子式」由家長面朝上，雙手、雙腳撐地，身體打平如桌子一般，年紀尚小的孩子可躺在家長腹部增加負重，或協助在家長腹部上置物，也可以改由家長擔任協助角色，透過練習過程中的角色互換，讓雙方在互動中培養默契。另外一招則為「嬰兒式」，由家長屈膝跪坐在瑜伽墊上，雙手打直高舉後將上半身前傾，保持脊椎延展的姿勢，孩子則可以壓在家長背上增加壓力，如此不僅可以增加親子互動，還可以舒展後背、後腰的不適，達到放鬆效果。

「桌子式」可以訓練上半身肌耐力，透過疊加抱枕增加負重的挑戰，讓訓練過程如同遊戲一般充滿樂趣。（攝影／林家賢）

打造得以喘息的自我空間

最後，家家再提醒，當所有家庭成員24 小時都待在同一個屋簷下時，如何保有自我空間，對大人、小孩都非常重要。所謂空間，可以指「實體空間」，像是在家中建立或規畫每個人專屬的小角落。在這個專屬空間中，家長可以不受干擾地閱讀一本書，或是把未看完的影集追完；孩子也能沉浸在玩具或繪本中，家庭裡的所有成員都能享受屬於自己的時光。

對於住家缺乏建立專屬空間餘裕的人，家家則建議可以打造「抽象空間」，也就是一段自主安排的時間。「在這段時間裡，家長可以做自己想做的事，小孩也可以自由活動，不會有任何人下達指令。藉由這個抽象空間，家長與孩子都可以暫時卸下自己的日常角色，從中獲得心靈上的喘息。」

防疫就像一場馬拉松賽事，唯有每位跑者都照顧好自己的身心，才能順利奔向終點線。而在防疫這場賽事中，孩子不只是需要被照顧的家人，更可以是日常中彼此理解、互相幫助的好夥伴，共同打贏防疫賽。

本文作者：郭慧

(本文摘自《台北畫刊8月號643期》)