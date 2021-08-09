元大「五小福」台股系列基金 近週勝大盤、表現台股基金之冠

台股大盤今年以來至七月底，漲幅達17.1%，但個股走勢分歧，據統計逾900檔上市股票中，只有300多檔能漲贏大盤，要選到這些股票並不容易。法人建議，面對操作難度提高的台股行情，投資人可透過主動式台股基金參與，透過專業選股策略，爭取超額報酬。

法人表示，台灣經濟表現相對全球市場表現傑出，加上美國、中國等主要國家擴大基礎建設，全球復甦腳步加速，下半年進入消費性電子新品備貨旺季，企業持續處於獲利上修階段，投資台股絕對是目前不可或缺的一環，觀察台股本波反彈支撐力道顯著，也反映出市場對於台股的熱度不減，雖然技術面壓力限制指數短線表現空間，不過盤面並不乏財報表現亮眼的強勢股，現在正是用選股追求報酬潛力的好時機。

元大投信台股團隊表示，進入下半年後資金開始轉進科技股，而科技股的特色就是次族群非常多，以半導體供應鏈而言，就包括IC設計、晶圓製造、封測等，一般投資人要自行掌握個別領域的產業趨勢，甚至是個股企業的營運狀況，不僅要花很多時間，也常常在追高殺低，無法參與台股成長行情。此時可以透過專業團隊協助，從「個股」投資轉成「主動式台股基金」投資，大幅降低投資台股的難度。

觀察主動式台股基金近期表現，領先族群確實表現遠勝大盤，國內龍頭投信元大投信近期推出的「五小福」台股系列基金中，元大2001基金與元大多福基金近一週表現領先群雄，分別上漲3.4%與3.0%，遠勝同期間大盤的1.3%，超額報酬優勢明顯。

法人建議，今年以來至七月底只有3成上市個股漲贏大盤，顯示出選股能力的重要性，這正是主動式台股基金的優勢，近期可以挑選在此波反彈走勢中，表現居前的基金，其選股策略確實掌握主流，深具第三季行情上漲潛力，非常有機會為投資人提高台股投資勝率，值得在台股漲勢再起前適時布局。