疫情把所有人關在家，卻也令不少人習慣居家生活，如今降級約1週，你回歸如常了嗎？原來不同性格，對解封的適應程度也不一樣，看看你最需要哪些調適策略？

降級了！解封似乎不再遙遙無期。人們引頸企盼，疫情期間中斷的活動，可以慢慢回歸生活中。無論是拜訪親友、旅遊、回公司上班、回學校上課、進餐廳內用⋯⋯，隨著各個場所逐一開放，我們的社交生活漸漸回歸多元性。

但說實在話，不是每個人都對「解封日常」滿懷期待。有些人光是想到要重新面對人群，就緊張得發慌，甚至會產生焦慮、人群恐懼或強迫症的徵兆。

●你不孤獨！「解封恐慌」是自然現象

別擔心，這些感受都是正常的。我們的反應，與自己天生的性格、身邊的支持系統、還有其他生活面向都息息相關。

美國健康媒體Very Well Mind分析了這種「解封恐慌症」的成因。他們指出，在疫後時代，人們雖會慢慢重拾日常，卻無法完全回復原狀，有些事因為疫情早已完全改變，並帶來新的挑戰：

‧ 踏出家門，隨時都得擔心染疫：即便有愈來愈多人接種疫苗，但變異株難測、群聚事件難控，每個人仍有一定的染疫風險。

‧ 長期遠離人群，如今出現社交焦慮: 長時間獨處、或已習慣宅在家的人，突然要回到大量通勤、約時間相聚、參加社交活動的生活，可能會有點適應不良，變得容易緊張。

‧ 工作環境轉換，紀律彈性難平衡：居家辦公改變了許多工作場合的慣習，有些人在家效率較高、有些人卻適合回公司上班，究竟接下來如何維持彈性、同時確保工作紀律，也容易讓人心力交瘁。

‧ 解封後，失去跟自己相處的機會：有些人在疫情期間，培養了向內探索、深刻自省的習慣，回歸正常對他們而言，就像是「返還塵世」，失去了這些望向內在的寶貴時間。

外向者迫不及待要回歸社交生活。(圖片來源／Unsplash）

●你偏向哪種性格？ 看看3種人如何適應解封生活

過往研究已經證實，一個人的人格特質，不只會影響他整體的心理健康，還會決定他面對壓力、重大創傷的能力。不同個性的人，適應疫情的方法不同、疫後回歸日常的困擾也不一樣，快看看你自己屬於哪種性格，最需要注意哪些事？

‧ 外向者（Extroverts）

根據知名心理學家榮格（Carl Jung），人的個性可粗分為內向與外向兩類，稍後被多數心理學家認定為當代最常見的「5大人格特質」，其中外向性（Extraversion）特質包括：健談、活躍、善於交際、愛好人群等。反之，上述特質較不顯著，則偏內向者性格。

疫情前，外向者本來就對社交生活游刃有餘，透過與他人互動來獲得精力。因此解封對他們來說，堪稱是一件求之不得、迫不及待的好事。

《美國心理學家》期刊的研究發現，外向性特質強的人，比較受不了整天乖乖待在室內，可能會試圖找方法透透氣，讓自己維持元氣。外向者也比較容易培養出良好的適應能力，面對挫折的韌性高、比較不會感受到壓力山大。

不過，這群人也比較不受防疫禁令的限制，有時難免掉以輕心。請外向特質的人在歡喜擁抱解封時，別忘了還是要好好戴上口罩、盡力維持社交距離，活動量也可以循序漸進，調整回疫情前，不要立即大增。因為即便有疫苗護體，也無法保證你100%不被變異株感染。

對內向者來說，疫情帶來的居家時間，反而感到自由。(示意圖/Shutterstock)

‧ 內向者（Introvert）

大量社交會讓內向者心力交瘁，但別誤會，內向者不見得討厭和人接觸，也未必都孤僻閉俗。事實上，很多內向者擅長與人打交道，只是在大量社交後，他們需要更多時間「獨處充電」。

也因此，相對而言，在保持社交距離為王道的疫後時代，內向者更懂得自處、在家工作也更開心。對這群熱衷獨處的人而言，要回公司上班、與人接觸，挑戰性反而高。疫情帶來的居家時間，成了內向者自我探索、遠離社會壓力的良機，因此反而感到自由。

一則針對疫情家庭關係的研究指出，不必通勤、與家人相處時間更長、線上互動增加等因素，都讓許多人的生活更愜意。如研究發現，封城措施延長後，具有顯著「外向性」特質的人，在心情起伏上，出現比較大的下滑，相反地，內向者的心情指數卻稍有回升。

而解封後，例行會議、缺乏隱私的辦公環境、寒暄尬聊等職場文化，對於精神狀況無疑都是種消磨。對多數的內向者來說，解封後最大的挑戰，是如何在重返社交圈同時，好好調適自己的情緒，並避免完全失去獨處的平靜時刻。

‧ 中間性格者（Ambiverts）

如果個性介於光譜中間、沒有特別外向或內向，則屬於中間性格者。他們既熱衷於參加社交活動，也很能欣賞孤獨，只是通常在一連串的社交後，他們多半會需要時間獨處，因此也被稱為「外向的內向者」。

正如外向者，中間性格者在適應解封上，並沒有太大問題。對他們來說，最大的改變，是作息活動的分配。解封之後，中間性格者很可能會有更多社交活動，因此將漸漸從內向者狀態轉移到外向者狀態。時間的分配就很重要，比起內向者，他們也得更留心安排個人獨處的時間。

至於榮格所提的其他人格特質，也可以作為疫情適應力的參考。有一則研究就指出，除了外向特質，具「友善性」、「勤勉審慎性」的人，還有比較「不神經質」的人，較容易維持穩定心情、也更懂得如何排解壓力。

如果解封真的令你焦慮不已，不妨試試，先從重新適應「舊有的習慣」開始。(示意圖/Shutterstock 非新聞當事人)

●回歸解封生活 靠6招重新適應

適應解封生活絕對需要時間，也需要花點力氣。這裡提供幾個實用的方法，幫助你重新找回疫情前的步調：

1. 好好照顧自己

無論是哪一種性格的人，照顧自己的心情都很重要。安排屬於自己的時間，務必充分休息、飲食健康，並做一些放鬆練習（比如深呼吸、練瑜伽、冥想打坐、正念走路都很適合）。針對內向者，切記一定要特別安排獨處時間，否則很可能會被社交壓力壓得喘不過氣。

2. 你自己就是最好的老師

疫情當然帶來很多挑戰，但也同時磨練我們的意志力和韌性。這裡會建議你，當接下來的生活中面臨困難，可以回頭看看「疫情期間，自己是如何克服重重障礙」，學著複製當時的思維態度，因為你自己就是最好的老師。

3. 找到平衡點

某些內向特質者，如果偏好遠距辦公，或是發覺自己遠端工作的效率不錯，可以嘗試與團隊討論，在需要專注時，偶爾在家完成作業。但也記得，彈性的工作型態會為生活帶來更多不確定性，做類似決定時，應該適度評估自己的能力、潛在成本。

4. 找人對話

請記得你絕不孤單，你不是唯一有解封恐慌症的人。嘗試跟身邊的人們談談、交換想法，將能有效分擔你的壓力與不安。這個對話的過程，也能營造「團結感」，透過社群的力量把每個人拉在一塊，互相都感覺到歸屬、被接住，而不會陷入無所適從。

5. 練習正念

正念是一個幫助你排憂解難的妙方。停止思考過去的錯誤、未來的困擾，而是更專注於當下。接下來的日子裡，建議你多多練習正念冥想，把注意力用來思考，怎麼分配你的能量？怎麼讓自己更專心、更活在現下？

6. 放慢腳步，不疾不徐

如果解封真的令你焦慮不已，不妨試試，先從重新適應「舊有的習慣」開始。這種做法是有治療根據的，可以有效減輕一個人的壓力、恐懼和焦慮感。同時，別逼自己飛快上手，可以嘗試放慢腳步。

總而言之，先釐清自己的個性、正視自己的心魔，並用正向的態度來排解煩憂，將能幫你更快適應解封生活。最後，如果你的身心壓力已經負荷不了，別猶豫，請記得找醫師（心理師）諮詢，他們將能給你最專業、可靠的建議。