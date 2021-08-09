星座專家唐綺陽於官方頻道分享8/9～8/15星座運勢，本周金星在處女座最後衝刺，金星即將進入天秤座，群星進入天秤座就是解放的開始。8/12周四清晨水星進入處女座，這是水星的旺位，我們會更加致力於讓生活恢復秩序，增加我們的執行力，這個星象也跟健康、職場有關，近期會特別關心保健話題，更加在乎老闆或員工間的關係和溝通方式。

本周太陽跟木、土星都有對分相，而且在中點上，意味著最近每個人都會做出生涯中的重大決策，目的是為了更好的活下去，能賺到更多錢。這段時間若是自尊沒有得到滿足，我們會開始思考離開一段關係，可能是愛情、公司、崗位等，因此若想要留住人，一定要給他相對的自尊。

重要星象：金星處女衝刺，日與木土對分

金星處女衝刺，迎接金星天秤的解放氛圍，致力於讓生活恢復秩序，加強執行能力，關注健康、職涯等話題，留意職場上的變化性。日與木土對分，關切自尊相關的議題，為追求更好的自我，做出生涯中的重要決策。

【工作注意：巨蟹、處女、天秤、雙魚】

巨蟹：準備馳騁沙場、忙於挑戰

處女：有老派型的貴人，意見值得參考

天秤：在外名聲好，能帶來更多機會

雙魚：越主動爭取，機運越好

【桃花注意：白羊、金牛、雙子、獅子】

白羊：桃花選擇多，感情受關注

金牛：感情不如預期，有點尷尬

雙子：相處輕鬆愉快，桃花自然來

獅子：從朋友做起，讓感情慢慢加溫

【財運注意：天蠍、射手】

天蠍：注意理財，當心花錢如流水

射手：有人情壓力，需要審慎評估

【健康注意：摩羯、水瓶】

摩羯：心理影響健康，多休息調養

水瓶：做事前先暖身，注意心血管保健