舉辦奧運為何變得這麼貴？

舉辦奧運其實是一場相當難賺、甚至多數都是賠錢的生意，牛津大學研究發現，60年代以來，各界奧運都有嚴重超支情形，不過為何仍有城市想主辦奧運？專家指出，主要動力包括提升城市國際知名度、主場優勢贏得更多獎牌、藉機讓城市翻新、新建運動場館等。

本屆東奧的官方花費為154億美元（約新台幣4284億元），成為史上最貴奧運，澳洲西雪梨大學（Western Sydney University）文化研究名譽教授羅威（David Rowe）在布里斯本（Brisbane）成為2032年奧運主辦城市後，在學術網站「對話」（The Conversation）撰文指出，多數奧運比原先規劃的支出還要多，而且多數都賠錢。

根據牛津大學於2020年公布的研究，奧運是世界上最昂貴的大型活動，運動相關的支出平均達120億美元（約新台幣3338億元），非運動相關支出通常還要高出許多倍，而且自1960年以來，每屆夏季奧運及冬季奧運都超支，平均超支172%，牛津研究人員總結，奧運的超支程度是「各類型大型項目中最高」，遠遠超過造橋、鋪路、建水壩等重大工程。

曾經出版3本奧運經濟相關書籍的美國著名運動經濟學者辛巴里斯特（Andrew Zimbalist）預估，東奧至少損失350億美元（約新台幣9737億元）。

他說預估舉辦奧運的預算，除了考量17天賽事的支出外，也涵蓋臨時性場館、會場等額外支出，東奧的官方花費雖為154億美元，但是還不包括國家體育場、選手村、媒體村等的建設費用，也不包括交通、通訊、飯店等基礎設備投資。

此外還要計入招待國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）等高官入住高檔飯店、享用豪華餐飲的費用，以及1.1萬名選手、教練、陪練員在選手村的住宿、飲食、醫療保健等費用。

事實上，舉辦奧運需要的龐大經費已經嚇跑不少城市，辛巴里斯特指出，如果回顧4至5屆奧運，確實有歐洲城市因為民眾公投而在競標時棄標，國際奧會因應這種情況的做法之一是閉門投票，「他們受夠了因為城市退出而感到尷尬，所以現在這個過程是秘密進行。」

羅威也指出，因為賠錢，現在競標主辦奧運已經沒有這麼競爭了，因此國際奧會索性在2017年一次宣布讓巴黎主辦2024奧運、洛杉磯主辦2028奧運，據他所知，布里斯本獲得2032奧運主辦權也沒有遇到激烈競爭。

不過既然主辦奧運無法賺錢，為何仍舊有城市搶著舉辦？美聯社報導，德國體育經濟學家曼尼希（Wolfgang Maennig）明白表示，舉辦奧運對刺激經濟的作用不大，他說經過30年實證研究，經濟學家都同意，舉辦奧運無法對一國的收入、就業、稅收、觀光帶來顯著正面影響，真正的好處是主場優勢讓自己國家的運動員獲得更多面獎牌、打造新的體育設施、提高國際知名度、以及城市復興。

例如，亞利桑那州立大學（Arizona State University）教授施洛普夏（Kenneth Shropshire）接受美國全國公共電台（NPR）專訪時指出，1968年墨西哥奧運是為了招攬全球遊客來拉丁美洲旅遊，1984年洛杉磯奧運則是為了展現洛杉磯不是只有好萊塢文化。

舉辦奧運的多數利益都流向了建設公司及承包商，例如東京新建了8座場館，其中最貴的2座分別是國立競技場及新的水上運動中心，分別花費14.3億美元及5.2億美元。

美聯社指出，雖然東京可能因為禁止觀眾入場及疫情蒙受短期經濟損失，不過對於這個經濟規模達5兆美元的國家來說，這些損失相對較小。

另外羅威分析，部份支持者會以其他「無形利益」鼓吹舉辦奧運，例如提振公民自豪感、國家精神、增加運動，甚至是達到更好的心理健康等。