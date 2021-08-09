談戀愛本身是一件非常甜蜜又有趣的事，但是有些星座在感情中卻很不解風情，讓人感到非常無奈。搜狐網命理專欄點名，天蠍座、水瓶座、金牛座的人天生固執、個性慢熱，做事情常常我行我素，與他們談戀愛最煞風景。

▍第三名：天蠍座

天蠍座個性孤僻，平時喜歡獨處，宛如獨身主義者，但是他們對待感情非常認真，一旦陷入熱戀後，他們就會變得很黏人且專一，但是他們個性太固執，控制慾過度強烈，對他們而言，愛你就是占有你，常常給人莫名的壓力，令人瞬間滅火。

▍第二名：水瓶座

水瓶座的思維活躍多變，本來就和正常人不一樣，他們總能在一件事情談到一半的時候，突然插話跳到別的事情上，最擅長不按牌理出牌，就連在談戀愛的時候也是一樣，每當你以為他準備拿出驚喜的時候，才發現其實是開玩笑的，最終又是一場空。

▍第一名：金牛座

金牛座天性務實，喜歡細水長流的愛，因此他們不會輕易付出自己的感情，但若決定付出，就會全心全意投入。不過，他們個性直接、情商偏低，不太懂得隱藏心裡話，容易一不小心就會把實話說出來，導致有時說話比較傷人，容易因講話太白目而惹毛另一半。