網紅「這群人」在Youtube頻道裡，擁有342萬訂閱者，拍攝幽默的搞笑影片為主，相當受到年輕人的喜愛。最近這群人成員展瑞在個人社群分享一個影片，回想起在越南過馬路的經歷，讓他相當驚嚇: 「這是全世界最可怕的過馬路。」

展瑞昨(7日)在社群Instagram分享，意外翻到昔日出國的影片，讓他覺得在越南過馬路的經驗，相當難忘: 「他們的車跟人其實都習慣了，當地人說技巧是不要猶豫往前走車會自己閃開來。」在影片當中，可以看到馬路上沒有交通號誌燈，這讓展瑞相當猶豫不決，要如何過馬路到對面，最後還是鼓起勇氣，勇敢地走過車水馬龍的斑馬線，等走過後也讓展瑞興奮狂跳。

展瑞也分享最近的生活心情: 「最近非常認真專注在家庭生活上，因為一些事件讓我真實的體驗到愛要及時，時時刻刻提醒自己，未來要不吝嗇的表達更多的愛，給我們身邊在乎的人。」展瑞覺得生活中，每件事的發生都有它的安排，要給我們在中間學習些什麼。

許多網友回應他的影片: 「沒有紅綠燈嗎?真的太危險了! 」、「這樣的車流量真的還好，我們印尼，比較可怕」、「馬來西亞也是這樣喔!，但安全起見還是自己看好車，手舉起來」、「好可怕!好像在挑戰什麼艱難任務，好想去旅行」。