中國大陸首條跨海高鐵福廈高鐵的重點控制性工程─泉州灣跨海大橋，已於近日完成主橋合龍。這座設計時速350公里的大陸首座高鐵跨海大橋全長20.287公里，是福廈高鐵全線最長的橋樑。這段跨海高鐵大橋的完成，對於將來建造跨度更大的跨海大橋具有重要意義。

據《觀察者網》引述「中國鐵路」微信公眾號8日報導，8月6日隨著中跨合龍段最後一榀鋼箱梁安裝完成，大陸首座跨海高鐵大橋──福廈高鐵泉州灣跨海大橋──主橋成功合龍。

報導指出，福廈高鐵是大陸首條跨海高鐵，正線全長277.42公里，設計時速350公里。其中泉州灣跨海大橋全長20.287公里，海上橋樑長8.96公里，為雙塔雙索面鋼混結合樑半漂浮體系斜拉橋，是全線重點控制性工程。

泉州灣跨海大橋設計時速350公里，是大陸首座高鐵跨海大橋，全長20.287公里，是福廈高鐵全線最長的橋樑。（圖／觀察者網）

此次安裝完成的鋼箱樑，單節樑長10米、寬21米、高4.25米、重逾240噸。施工人員採用北側吊裝、南側頂推的「主動」合龍方式，確保了主橋合龍的精度與效率，使合龍精度達到毫米級。泉州灣跨海大橋主樑採用鋼箱梁形式，其中最重的樑段重達365.18噸，採用分節懸臂吊裝，先邊跨、後中跨合龍的方法，並在施工過程中對主橋162個工況即時監控，以確保鋼箱樑安裝品質。

8月7日11時，福廈高鐵8標西溪特大橋第731跨箱樑，在900噸架橋機的配合下精準落在墊石上，標誌著全線最長橋樑西溪特大橋架樑完成。

大陸首座跨海高速鐵路橋——福廈高鐵泉州灣跨海大橋成功合龍，標誌著大陸高鐵由此邁入跨海時代。（圖／中新社）

報導說，福廈高鐵是大陸「八縱八橫」高速鐵路網中沿海通道的重要部分，北起福州，途經莆田、泉州，南至廈門和漳州。福廈高鐵建成通車後，福州至廈門的鐵路執行時間將由現在的2小時縮短至1小時，廈門、漳州、泉州的「閩南金三角」將形成半小時交通圈，對於促進東南沿海城市群快速發展具有重要意義。

中國大陸已建成與在建的跨海大橋有十幾座，大橋全長最高達40餘公里，除平潭海峽公鐵大橋是公路鐵路合用之外，其餘都是公路大橋。這次完成合龍的泉洲灣高鐵大橋是首座高鐵跨海大橋，設計時速370公里，其意義尤勝設計時速200公里的平潭海峽公鐵大橋，對將來設計建造更大規模的跨海高鐵大橋有深遠的意義。