西南風影響，易有短延時強降雨。（圖取自氣象局網頁）

西南風影響，易有短延時強降雨，今(9)早氣象局針對雲嘉南高屏6縣市發布豪、大雨特報。今天各地高溫約30到33度，要注意防曬。

今日西南氣流逐漸減弱，但仍有西南風將水氣源源不絕地吹向台灣，預計將帶給迎風面的中南部雨水，可能有局部大雨或豪雨的等級。今日高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，雲林、嘉義縣及臺南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。

明日西南風影響，台灣南部地區澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

今日苗栗台東及澎湖、金門、馬祖也會有短暫雷雨，背風側的北部、東半部將接近典型夏季氣候，略感炎熱，北部高溫可達33度左右，但午後可能有雷陣雨，北部地區、山區有局部豪雨發生。

紫外線方面，今日宜蘭縣、花蓮縣、金門縣與連江縣為過量級，其餘地區均為中量級至高量級。

空氣品質方面，今日環境風場為西南風，各地擴散條件普遍良好，午後降雨機率大，有效洗除污染物，空氣品質多為良好等級。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖地區主要為「良好」等級；馬祖、金門地區為「普通」等級。

氣象局也提醒，由於適逢大潮，沿海地區應嚴防海水倒灌與積水；南部地區連日降雨，低窪地區慎防淹水；近日東部地震頻繁，也需注意落石、坍方及土石流。