昨(8日)是父親節，也是俗稱鬼月的農曆7月第一天。人生後運規劃師徐震諒指出，此農曆月份先天氣命為「火剋金-相剋」，天災人禍瘟疫；後天運勢為「火剋金-相剋」，人禍；這也代表金融危機、口舌是非特別多，尤其要特別注意心血管疾病、中風、痛風、支氣管疾病、肺部疾病、過敏原疾病、女性內分泌失調、男性攝護腺發炎。幸好本月份有6生肖吉星高照，其中屬鼠的人更被徐震諒大讚是運勢100分！

生肖鼠：

三吉星高照，貴人顯助，逢凶化吉，心想事成，事業有成，創作俱佳，財運亨通，感情方面，天緣巧合，相親相愛，單身男女良緣可遇，未婚男女婚姻可期，已婚夫妻想要孕育下一代，何不趁此三合月努力一下呢？多行善積德，常拜福德正神解厄，祈求諸事平安吉慶。運勢100分。

生肖牛：

象好暗裡憂，處事性情不要過於急躁，不可好勝心強出頭，勿管他人閒事，交友需謹慎小心，惹禍只因閒口舌，招災多為熱心腸，妄招牢獄之災，未婚男女婚姻可期，已婚男女需防婚外情，職場外遇不該，常常行善積德，安分守己保平安。注意身體健康。

生肖虎：

逢正沖大耗，諸事不順，交友需謹慎小心，勿管他人閒事，以免受小人利用陷害，強出頭惹禍災，損己又破財，要慎防色情陷阱，引來血光之災，不義之財不可貪，若能行善積德，正道而行，必能逢凶化吉。

生肖兔：

本月有月德吉星來照臨，喜事臨門，家庭美滿，事業發達，遇難呈祥，逢凶化吉，心想事成，工作事業皆順利，財福照臨，多行善積德，謀事可達，外出小心可免血光之災，需防破財，朋友間不要有金錢借貸，注意腦神經疾病。

生肖龍：

月逢三合吉星來拱照，敬業樂群，功成名立，一帆風順，大展鴻圖，實至名歸，財喜臨門，要取正道之財，非法之財不可貪，亦不可躁進，大意而行，可免官司是非之災，自能逢凶化吉，入夜少出門。

生肖蛇：

月令妙有天德福星、六合吉星來照臨，化災解禍，事事吉慶必安泰，善心積德自有貴人相助，莫生氣，勿管他人閒事，提防小人所引起的口舌是非風波，損友勿交，注意心血管疾病、中風、痛風、支氣管疾病、肺部疾病、過敏原疾病、女性內分泌失調、男性攝護腺發炎。

生肖馬：

月逢喪門凶星入宮，不利探病，勿送喪及勿食喪物，外出要謹慎小心，嚴防意外之厄，尤其是車關，注意心血管疾病、中風、痛風、支氣管疾病、肺部疾病、過敏原疾病、女性內分泌失調、男性攝護腺發炎，如能常常行善積德，本月必可安然度過。

生肖羊：

月有太陽吉星高照，貴人來相助，福氣綿綿，順心如意，雖有空亡劫煞來入宮，亦能遇難呈祥、逢凶化吉，凡事隨緣勿強求，勿管他人閒事，可免口舌是非官司，損己又破財，女性需防情色風波。

生肖猴：

月逢伏吟地煞與劍鋒來糾纏，不要過於自滿自大，勿躁進及強出頭，勿管他人閒事，易惹來口舌是非與官司之災，慎防血光之災，出外行車要特別小心，以免意外之厄或口舌是非，惹來血光之災，祈求福德正神來化解，本月必能安然度過。注意心血管疾病、中風、痛風、支氣管疾病、肺部疾病、過敏原疾病、女性內分泌失調、男性攝護腺發炎。

生肖雞：

注意身體健康，偏頭痛，腦神經衰弱、心血管疾病、中風、痛風、支氣管疾病、肺部疾病、過敏原疾病、女性內分泌失調、男性攝護腺發炎，嚴防車關意外災厄，出外行車、騎車要處處小心謹慎，以免血光之災，勿貪不義之財，以免官司是非纏身，慎防

生肖狗：

月逢天狗兇星降臨，交友要謹慎小心，不利遠行及夜行，出外行車要小心留意，嚴防意外災厄血光之災，適時捐血可避災，諸事不如意，嚴防病痛之憂。偏頭痛，腦神經衰弱、心血管疾病、中風、痛風、支氣管疾病、肺部疾病、過敏原疾病、女性內分泌失調、男性攝護腺發炎。

生肖豬：

月有天德福星來入宮，消災解難，貴人相助，順心如意，工作事業皆順遂，心想事成，逢凶化吉，雙喜臨門，多行善積德保安康。犯小人，口舌是非特別多，勿管他人閒事，強出頭惹招災。嚴防失竊。