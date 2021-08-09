紐約州州長古莫深陷性騷擾醜聞，一名上週提告指控古莫曾在官邸對她上下其手的前助理今天首次公開現身說法並聲稱，務必追究州長的責任。這段訪談將在明天播出。

路透社報導，據紐約州檢察長辦公室上週公佈的調查報告，11名女性指控古莫（Andrew Cuomo）性騷擾，科米索（Brittany Commiss）是其中之一。包括總統拜登與民主黨同僚要求他知所進退，截至目前為止，古莫仍駁斥要求他下台的廣泛呼籲，不過他可能即將面臨州議員的彈劾與罷免。

檢方的調查報告稱科米索是「首席行政助理」。她告訴紐約州的調查員，有回古莫撫摸她的胸部，這是古莫面臨的最嚴重指控，並說古莫趁拍照摩挲她的後背。

科索米接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）與「阿爾巴尼時代聯合報」（Albany Times-Union）的專訪表示，她提告就是要古莫為自己的行為負責。

據哥倫比亞廣播公司新聞網率先披露的專訪內容，她說：「他對我的所作所為就是犯罪，他犯法。」

古莫否認有任何不當行為，不過他承認，他試著與相識的人打成一片，可能會造成若干人覺得不舒服。

古莫委任的律師葛拉文（Rita Glavin）6日表示，科索米的指控不實，並援引電子郵件與其他書面證據，削弱科索米的供詞。（譯者：曹宇帆）1100809