高雄市警方追查人頭帳戶竟查到海巡署大本營去了，原來是海巡署2名士兵的頂頭上司、現任海巡署秘書室三線一星「視察」、以每個月1萬元代價向他們「租借帳戶」，該名視察如今不但遭到逮捕，還遭法院裁定羈押禁見，海巡署竟淪為線上賭場匯款中心，顏面盡失。

據悉，洪男借錢是為了投資虛擬貨幣。原來，他當時與特定朋友聚會時，對方總會提到投資虛擬貨幣的豐厚獲利，洪男經不住誘惑，便答應對方開出「必須提供個人帳戶作為匯款使用」的條件，一起投資虛擬貨幣。

洪男因銀行帳戶金流過於龐大，被列為警示帳戶，而以每月1萬元的代價，向海巡署小兵租借帳戶，供線上賭博網站使用。（圖／本刊繪圖組）

孰料，洪男等人野心越來越大，將淘金觸角延伸到線上賭博，出面租借帳戶的洪男，竟從人民保母墮落成為「收簿手」。

今年初，高雄市一名賭客線上賭馬贏得彩金，組頭卻遲遲不給彩金，賭客一氣之下向高雄市刑大報案，提告詐欺。警方原以為是單純的債務糾紛，深入追查後赫然發現，組頭所使用的帳戶竟是2名海巡署小兵所有，「小兵怎麼有本事操控線上博弈？」

兩名小兵到案製作筆錄時，娓娓道出洪男「租借帳戶」的始末。警方研判，海巡署及洪男應該很快就會收到風聲，於是提前大動作展開搜索逮捕行動。

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