高雄1名男子日前簽賭線上賭馬時贏得彩金，欲向上游組頭領取彩金時遭拒，一氣之下向警方報案遭到詐欺，結果警方追查時發現，組頭所提供的帳戶竟是2名現役的海巡署士兵所有，警方傳喚士兵到案後得知，原來是他們的頂頭上司將帳戶租借給線上博奕集團使用，海巡署為此可謂顏面盡失。

本刊調查，今年初，高雄市一名賭客線上賭馬贏得彩金，組頭卻遲遲不給彩金，賭客一氣之下向高雄市刑大報案，提告詐欺。警方原以為是單純的債務糾紛，深入追查後赫然發現，組頭所使用的帳戶竟是兩名海巡署小兵所有，「小兵怎麼有本事操控線上博弈？」

今年初，高雄一名賭客下注賭馬贏得彩金卻拿不到錢，憤而報案，警方追查後發現，人頭帳戶竟是海巡署的士兵所有。（圖／示意圖，非當事網站）

兩名小兵到案製作筆錄時，娓娓道出洪男「租借帳戶」的始末。警方研判，海巡署及洪男應該很快就會收到風聲，於是提前大動作展開搜索逮捕行動。

海巡署表示，高雄市刑大逮人前，海巡署已先透過政風單位了解案情，並主動聯繫檢察機關，對於同仁涉及不法深表遺憾。海巡署強調，因全案已進入司法程序，基於偵查不公開原則，無法透露相關細節，但絕對會秉持勿枉勿縱、絕不寬貸的原則，全力地配合檢警的偵辦作業。

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