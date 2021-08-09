海巡署三線一名洪姓視察（洪男）以每個月1萬元代價向底下2名士兵租借帳戶供線上博弈網站作為匯出入款使用，警方上個月至洪男林口家中搜索，並同時至海巡署辦公室帶走部分證物，洪男在面對警察同袍上門時不發一語，只是不斷抱怨，「貸款壓得我喘不過氣。」隱約透露每個月背負龐大貸款壓力。

本刊調查，洪男的老婆擔任護士，夫妻倆育有一對子女，兩人的月薪大約都是7萬元。由於洪男尚未付清住處房貸，又打算添購新厝，且兒女都就讀台北市一家私立明星中學國中部，每學期光是學雜費就要將近12萬元，因此才會鋌而走險，愈陷愈深。

警方表示，洪男面對搜索時十分冷靜，全程相當配合，但矢口否認參與賭博網站運作，只坦承從每筆匯款獲得約3％的報酬，前後賺進約30萬元，但檢警認為他避重就輕，並未清楚交代案情。高雄地檢署複訊洪男後，聲押禁見獲准。

「我知道他（洪男）因案被收押時，真的相當訝異，怎麼會這樣？」洪男的警察大學Ｋ姓同窗透露，洪男為人親切大方，一聽到同學需要幫忙，他總是第一個跳出來；洪男也十分熱愛家庭，臉書上都是他和妻小出遊的照片，絕對是個好丈夫、好爸爸。

1名認識洪男的警官大嘆，雖然海巡署「視察」非主管職務，但是通常只要幹個幾年過一過水，就能升任海巡署本部的科長，如果仕途平穩，勢必是個明日之星，「為了這樣的事情被收押，真的太不值得了！實在太可惜了！」

洪男從警大水上警察系畢業後，分發至海巡署服務，仕途順利、人緣不錯，本是明日之星，卻一失足成千古恨。（圖／翻攝自洪男臉書）

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