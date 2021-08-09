台中市歷經3任市長，歷時11年斥資8.6億元興建的海生館，目前淪為鏽蝕斑斑的蚊子館。（陳世宗攝）

海生館鐵門也生鏽，讓人懷疑儼然淪為「鏽蝕館」。（陳世宗攝）

台中市歷經3任市長，歷時11年斥資8.6億元興建的海生館，目前淪為鏽蝕斑斑的蚊子館，引起星期假日前往梧棲觀光漁市遊客的側目，龐大建築物竟然飽受海風及飛沙侵襲，門窗鏽蝕、屋內鳥類棲息等，讓市民痛心不已。市府表示，目前正朝明年底如期開幕努力。

座落在梧棲漁港公園旁的海生館，從前市長胡志強任內開始推動，原規畫為有水母館及企鵝館等，因營運內容需要變更內裝設計，市府又編列預算；目前海生館空有硬體建設，內部需再重新規畫才能營運，引起民眾的非議，難道納稅人的血汗錢就是這樣被花掉。

民眾不解的是，一座海生館歷經3任市長，不斷的增加預算，歷經11年還是一座「蚊子館」，難道歷屆及歷任長官都沒有責任嗎？讓百姓看在眼裡、痛在心裡？主體建物處處生鏽，門窗滿佈灰塵任人塗鴨，地方人士不禁要問？「海生館何時才能開幕？」

市府強調，海生館規劃有水母館以及企鵝館等營運內容，需要改變營運內裝，基本營運工程己有廠商進場投標，後續作業如果順利，預計本月底就可完成開始施工。目前建物仍在保固期未交接，相關問題隨時可改善；市府正努力希望明年底能夠如期開幕，