東奧獎牌榜。

在東京奧運末段急拉尾盤的美國隊以39金、113總獎牌數奪回金牌榜第一，這是多虧了女子運動員的戰力。事實上美國隊男女運動員的版圖已經開始翻轉，本屆美國女將摘下23面金牌、總數66面獎牌，差不多等於整支英國隊的戰力（22金、總數65獎牌），是世上最強的女子國家隊！

國際奧會不斷增加女子運動員參賽席位，最後在2024年巴黎奧運達成男女參賽名額完全相等的目標，美國女子的成績也跟著上升。《今日美國》分析，本屆美國隊58.4%獎牌來自女子運動員刷新代表隊紀錄，贏過中國大陸（47／88獎牌來自女子運動員）。基於國際奧會的政策，往後的國家要取得好成績肯定得要好好培養女子運動員。

最後幾場美國隊有點運氣，包括女子自由車全能賽發生大規模摔車，英國衛冕者遭到波及，被美國女將趁機摘金。中國大陸女排隊號稱「奪冠」的勁旅一開始就爆冷出局，美國女排最後奮勇摘金。此外新增的「3對3籃球」也多送了美國女籃1面金牌，完全可以說是因為女子隊的活躍，最後關頭才能在金牌榜超車。

美國隊是全世界派出最多女性運動員的代表隊，有實力搶到參賽資格的女將最多。相較之下一般以伊斯蘭教信仰為主的國家，對於女子運動員的限制非常嚴格，或是一些經濟落後的國家，派出的女將人數也少，這些名額對於他國來說先搶先贏，美國在這方面領先眾人一大步。