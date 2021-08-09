全台大雨連下好幾天，許多機車騎士「每天都和雨神賽跑」，有些人就算穿了雨衣，還是會被淋濕。一名女網友求助，她說只要騎車時遇到下雨，「裡面一定濕，雨衣跟沒穿一樣」，到底是為什麼？內行人給了答案。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，這幾年來，如果騎車時遇到下雨，就算她穿上雨衣，裡面的衣服、褲子一定會被淋濕，雨衣完全發揮不了作用，她好奇是自己買錯還是什麼狀況。

有網友指出，若是一般超商買的一次性雨衣，「不濕才奇怪」，網友認為，這種雨衣只能擋小雨，真正大雨還是要穿專業用雨衣。有人分享保乾穿法，建議購買兩件式雨衣，包覆性較佳，比較不會出現衣、褲均濕的狀況；若只有一件式，裡面再多套一件輕便式的，更萬無一失。

也有網友搞笑回覆，「妳知道裡面不要穿，就不會弄濕了嗎」、「像這種雨，穿什麼都一樣，想不淋濕最好等雨停」、「其實穿雨衣只是為了讓身體不要那麼濕而已」。