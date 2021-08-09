何庭歡曬出自己準備的連身式防護衣。(取自何庭歡臉書)

擁有高人氣的前主播何庭歡昨(8日)晚間在臉書透露，要到美國留學，疫情期間出國，自己也是滿擔心，「尤其是在台灣遲遲等不到疫苗可以施打，加上入學有要完成施打疫苗的規定，因此，在不混打的情形下，我選擇到美國之後再接種輝瑞疫苗」。

為何會前往美國留學，何庭歡說，出國留學是她的夢想，也是一段未完成的旅程，多年前到美國留學，因為家庭因素而中斷，沒想到多年之後，竟然還有這個機會可以出國留學，雖然從知道到準備申請的時間非常急促，但很高興努力付出獲得好的結果，再次踏上這段未完的旅程，希望這次能順利完成。

前主播何庭歡。(取自何庭歡臉書)

前主播何庭歡出國留學，不少網友送上祝福。(取自何庭歡臉書)

疫情期間出國，何庭歡坦言，自己也是滿擔心，尤其是在台灣遲遲等不到疫苗可以施打，加上入學有要完成施打疫苗的規定，因此，在不混打的情形下，選擇到美國之後再接種輝瑞/BNT疫苗，也希望在台灣還沒接種疫苗的朋友，排到自己就去打，盡快提升疫苗接種率，讓台灣可以早日恢復正常，期待國際恢復正常互動往來的一天。

何庭歡也透露，班機時間剛好在空手道奧運代表團回國之後，可以在機場「另類接機」台灣之光文姿云、王翌達，看到他們的家人來接機，畫面讓她十分感動。

另外，何庭歡曬出自己搭機的防疫裝備，表示很久沒出國，這次看到不少旅客有備而來，除了基本的口罩、防護面罩之外，自己也準備連身式防護衣。貼文曝光後，引發不少網友分送上祝福，有人留言表示，「加油！祝平安順利」、「恭喜完成夢想」、「期待學成歸國」、「重拾書本，需要勇氣！咬緊牙關，克服困難」。