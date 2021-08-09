《日股》日本股市9日休市1天 07:462021/08/09 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢山之日補假，日股9日休市1天，10日正常交易。 《資訊服務》傳奇7月每股稅前盈餘0.29元 《港股》網路、金融股喊衝 恆指開低走高 #日股 #日休市 #日本股市 #適逢 #山之日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美股科技股下跌 台股早盤跌逾160點 09:312021/08/09 財經 《基金》中信關鍵半導體ETF 17日配息 10:022021/08/09 財經 《國際產業》陸疫情升溫＋美元走高 國際油價重挫2％ 10:532021/08/09 財經 南京本土新冠疫情以來 首次實現「零新增」 11:032021/08/09 兩岸 警報解除！嘉義縣10日起重回二級警戒 餐飲可內用了 12:432021/08/09 生活 入選MSCI 譜瑞、富邦媒呼聲高 04:102021/08/09 財經要聞 CNN：專家稱美國正面臨 迄今最嚴重疫情 04:102021/08/09 話題觀察 《盤中解析》傳產奮起 拚守17500點 12:012021/08/09 財經 《金融》新興亞股上週外資淨流入43億美元 台韓印包辦前3名 14:002021/08/09 財經 疫情干擾 服務業薪情大不同 04:102021/08/09 財經焦點 《盤後解析》金傳相挺 退守17450 14:172021/08/09 財經 財經熱門新聞 台股盤中大跌176點因這市場傳聞？鄉民：沒量換股市玩完了 - 財經 長榮、陽明7月營收狂爆又怎樣 老手警告：別賭下周三 - 財經 航運、IC、面板拐點到了 買低不追高 - 財經 蘇揆續推5倍券 遭批整人券 - 財經焦點 - 中國時報 1分鐘讀財經》明年稅收大豐收 這檔股票股利成主力部隊 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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